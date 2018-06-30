弱勢學童暑假午餐 桃園愛心店家大方加菜

2018-06-30 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市忠貞國小今年的暑假愛心午餐除原先配合的合浦麵食館及7-11便利商店，另新增一家愛心店家─大福精緻便當店，讓學生暑假午餐能有更多元的選擇。教育局昨天前往學校和便當店，瞭解經濟弱勢學童供餐情形，並表示今年暑假有2725位學生受惠，每位學生每天50元午餐費，所需經費817萬5000元全數由市府經費支應。

大福精緻便當店靠近忠貞國小，每到用餐時間客人絡繹不絕。老闆劉之旭用滿滿的愛心配合暑假愛心午餐，不但以優惠價慷慨幫忙還同意長期與學校合作，一起照顧弱勢的孩童們。愛心不設限的劉老闆學期中也會為學校女籃隊晚餐加菜，為辛苦練習的球員進補，忠貞國小女籃今年贏得教育部全國國民小學籃球聯賽冠軍，劉之旭也是幕後功臣之一。

忠貞國小籃球隊隊員小勤（化名）和家人、親戚共11人住在一間租來的房子，經濟窘困，小勤個性乖巧，會幫忙做家事從未抱怨，晚上留校參加課輔及籃球隊訓練，免費的晚餐盒常有大福劉老闆為他們加菜，「每個菜都很好吃！」他非常感謝學校及各界愛心人士的關懷，讓她和弟弟可以安心在校讀書。