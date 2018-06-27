親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

體育署長換人當 國立體育大學校長高俊雄接任

大魯閣湳雅廣場 27日開幕剪綵

2018-06-27 21:59經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

全台首創運動體驗型購物中心「大魯閣湳雅廣場」，今（27） 日舉行開幕剪綵典禮。

以運動體驗創造差異化價值的大魯閣集團，相中新竹湳雅地區的高消費人口、住宅密度首創全台第一座運動體驗型購物中心「大魯閣湳雅廣場」，結合運動休閒、美食、購物，打造最新遊逛式聖地，試營運至今已吸引超過30萬人，正式開幕後，預期將成為新竹地區的休閒新地標！

大魯閣展現一貫的運動休閒風格，湳雅廣場除有一座媲美NBA等級的楓木籃球場外，更引進獨家運動業態「大魯閣棒壘球打擊場」、「遊戲愛樂園」、「健身工廠」、「滑輪場」，讓購物中心不只是購物，而是一種好吃、好玩、好買，遊逛式的美好體驗！此外，湳雅廣場以強大「新竹人的主場」的氣勢，未來也將積極舉辦各種在地的優惠活動、賽事、展演、運動體驗與趣味活動，開幕當週也將舉辦新竹國際街舞年度盛典，並邀來職棒中信兄弟隊的明星球員周思齊擔任一日店長與球迷近距離互動。

大魯閣湳雅廣場店長廖志軒表示，湳雅廣場除了在區域、在地式的經營上特別著重，也在美食饗樂、生活風格、運動名品、親子休閒的範疇格外用心，例如邀請知名品牌入駐，特別是全新竹最大的adidas + Originals旗艦概念店、全台唯一哈根達斯的空中玻璃屋、最齊全的生活家居系列：大創、宜得利家居、Tomods，以及新竹獨家的餐飲品牌如：王品集團的ita義塔Pasta & Risotto、日本大阪王將、麻膳堂、放風親子餐廳、頂呱呱等，及其他多達18家的美食餐廳，都是希望為在地居民打造近距離的休閒生活圈。

7月6日起，大魯閣湳雅廣場將推出「夏日運動會」檔期活動，活動期間全館消費滿3,000元即可兌換夏日悠活摺疊椅、滿1萬元即可兌換時尚潮流包，另外針對曼麗卡友除了享有停車優惠外，也推出精美卡友來店禮，持卡當日全館消費單筆滿599即可獲得；期間也將陸續推出「迷你足球環台賽」、「酷一夏，啤酒音樂節」等活動。

大魯閣新竹市湳雅廣場27開幕，與會貴賓合影。業者/提供
大魯閣新竹市湳雅廣場27開幕，與會貴賓合影。業者/提供
分享
大魯閣新竹市湳雅廣場27開幕剪綵。業者/提供
大魯閣新竹市湳雅廣場27開幕剪綵。業者/提供
分享

親子
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

水情不佳 桃園區4公園今年暫不開放戲水

2018-06-27 15:59

新竹運動體驗型購物中心 大魯閣湳雅廣場今開幕

2018-06-27 13:46

龍潭龍源國小學童 首度學採摘製茶

2018-06-26 23:03

消化農產 竹縣開發桶柑加工品

2018-06-26 23:00

台大分院動工？ 謝文進要竹市府講清楚

2018-06-26 22:53

電視名廚做菜 南富社區長者讚美味

2018-06-26 22:47

苗栗YouBike上路 前30分鐘免費

2018-06-26 22:43

投資10億 大魯閣湳雅廣場明在竹市開幕

2018-06-26 19:49

桃園市圖紅梅分館建構客家文明 獲國家建築卓越金質獎

2018-06-26 19:26

影／沙發破損換「零件」即可 創意設計獲國際發明展銀牌

2018-06-26 18:56

影／婚紗業者與心路合作 為身障童留下畢業美照

2018-06-26 18:09

苗縣最危險水域 去年7月1次奪走3名年輕生命

2018-06-26 17:18

卡哇伊！舊物新創意 本週六在竹東推市集

2018-06-26 10:56
看更多

熱門文章

藍軍不能再等 屏東基層連署勸進「主席」選「市長」

2018-06-27 12:12

狂風暴雨半小時 屏東火車站成「水濂洞」

2018-06-27 17:13

前花蓮市長遺孀張美慧 獲徵召參選縣議員

2018-06-27 07:30

南市將劃空品區 禁行老機車、柴油車

2018-06-27 19:57

旅美牙醫陳俊龍回台考照 神明指示至豐原醫院執業

2018-06-27 15:41

超好康！嘉義賞荷玩樂有機會得機車、香港機票

2018-06-27 10:10

新竹運動體驗型購物中心 大魯閣湳雅廣場今開幕

2018-06-27 13:46

藍綠砲口一致 雲林冷鏈物流中心有譜了

2018-06-27 13:12

等20餘年！北車「交八」廣場 下半年拆遷開闢

2018-06-27 19:45

基隆輕軌台北端若地下化 林右昌：北市願負擔增加費用

2018-06-27 18:02

雲林斗六市長之爭 年底三強鼎立激戰

2018-06-27 14:04

只有高雄有！ 停車繳費單註記提醒未繳的交通違規罰單

2018-06-26 22:55

驚！參加告別式 赫見已故議員具名輓聯

2018-06-27 15:28

台東利嘉公墓遷葬 挖到疑似石棺遺址

2018-06-27 10:59

動員前運後備旅兵力回澎湖 提升防衛戰力

2018-06-27 14:45

墓地變森林公園 滑索、滑草…好玩耶

2018-06-26 23:50

市長變身水利專家槓氣象專家：台南治水有成效

2018-06-27 13:02

吳育仁挺反年改退休公教 提訴願批小英政府

2018-06-27 17:42

熱心男子救流浪狗違規用麻醉針觸法 動保處將約談

2018-06-27 08:25

市圖借書 北北基一證通

2018-06-27 00:13

淡海輕軌高架完工 淡金路圍籬拆90%

2018-06-27 19:17

武荖坑景區中上游 下月起開放戲水

2018-06-26 22:50

梅子夢工廠「狂野梅醉」 對岸企業砸上百萬全權代理

2018-06-27 18:55

快來搶！ 高市提供355個暑期工讀機會 日薪1120元

2018-06-26 23:27

超大豆娘、快樂小童 台中新車站有「藝」思

2018-06-27 00:04

紓解人力荒 麻豆公所台首大成立「麻豆文旦採收同盟」

2018-06-27 09:34

氣爆案責任最重卻免賠？ 韓：應放棄上訴 高市府：不會逃避責任

2018-06-26 23:04

台大分院動工？ 謝文進要竹市府講清楚

2018-06-26 22:53

朱立倫：台灣法律不歡迎新住民 真的很丟臉

2018-06-27 11:41

和網紅合拍政令宣導影片 柯文哲笑稱：這是犧牲

2018-06-27 11:44

兒女都是大學研究生 67歲阿公不服輸要追上

2018-06-27 17:01

撩落去！張花冠扮電音DJ 跳舞帶辣妹宣傳海之夏祭

2018-06-27 12:53

農村再生2.0 提案怕遇「慢郎中」…

2018-06-27 00:10

防空汙 交通串連 北北基也聯手

2018-06-27 00:15

台糖發展綠能 5年內自給自足

2018-06-26 23:35

阿里山火車 今起復駛

2018-06-26 23:40

水情不佳 桃園區4公園今年暫不開放戲水

2018-06-27 15:59

國民黨雲林斗六市長初選 縣議員林聖爵勝出

2018-06-27 12:49

送餐車載學生上課 教局：有違規定

2018-06-26 23:27

小黨不甩藍綠搶攻桃園灘頭 時力親民綠黨7人爭勝

2018-06-27 18:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top