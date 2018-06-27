大魯閣湳雅廣場 27日開幕剪綵

2018-06-27 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



全台首創運動體驗型購物中心「大魯閣湳雅廣場」，今（27） 日舉行開幕剪綵典禮。

以運動體驗創造差異化價值的大魯閣集團，相中新竹湳雅地區的高消費人口、住宅密度首創全台第一座運動體驗型購物中心「大魯閣湳雅廣場」，結合運動休閒、美食、購物，打造最新遊逛式聖地，試營運至今已吸引超過30萬人，正式開幕後，預期將成為新竹地區的休閒新地標！

大魯閣展現一貫的運動休閒風格，湳雅廣場除有一座媲美NBA等級的楓木籃球場外，更引進獨家運動業態「大魯閣棒壘球打擊場」、「遊戲愛樂園」、「健身工廠」、「滑輪場」，讓購物中心不只是購物，而是一種好吃、好玩、好買，遊逛式的美好體驗！此外，湳雅廣場以強大「新竹人的主場」的氣勢，未來也將積極舉辦各種在地的優惠活動、賽事、展演、運動體驗與趣味活動，開幕當週也將舉辦新竹國際街舞年度盛典，並邀來職棒中信兄弟隊的明星球員周思齊擔任一日店長與球迷近距離互動。

大魯閣湳雅廣場店長廖志軒表示，湳雅廣場除了在區域、在地式的經營上特別著重，也在美食饗樂、生活風格、運動名品、親子休閒的範疇格外用心，例如邀請知名品牌入駐，特別是全新竹最大的adidas + Originals旗艦概念店、全台唯一哈根達斯的空中玻璃屋、最齊全的生活家居系列：大創、宜得利家居、Tomods，以及新竹獨家的餐飲品牌如：王品集團的ita義塔Pasta & Risotto、日本大阪王將、麻膳堂、放風親子餐廳、頂呱呱等，及其他多達18家的美食餐廳，都是希望為在地居民打造近距離的休閒生活圈。