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影／18鄉鎮市農會齊聚「出菜」 苗栗特色料理讓人垂涎

2018-06-27 20:28聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣通霄鎮農會為鎮內的「彩虹玉米」、「十六米」行銷，廣邀全縣18鄉鎮市農會在白沙屯拱天宮香客大樓辦農村地方特色料理活動，各農會家政班精銳盡出，推出拿手特色料理共同「辦桌」，場面熱滾滾，各地的特色餐飲色香味俱全，讓人垂涎。

通霄鎮農會推廣栽培彩虹玉米近10年，今年契作6公頃，已進入採收期，另外農會推廣契作的台南16號稻米今年也有近60公頃，並以「十六米」的品牌行銷。

上午各農會家政班人員齊聚白沙屯，忙著將當地的特色農特產烹製出一道道特色料理、水果冷盤、甜點，銅鑼農會的「菊仙芋到麵」，凸顯當地杭菊、芋頭特產，三義鄉推出苦茶油麵線，造橋推出南瓜飯，頭份市有黑豆製作的「黑鑽豆花」，獅潭鄉推出仙草甜品，竹南有紅龍果海鮮盅，公館農會推彩色時蔬，西湖鄉有冰薯，各地農會人員使出渾身解數製作精美特色餐飲準備上菜，忙得不亦樂乎。

通霄農會總幹事徐學承表示，通霄鎮農會彩虹玉米受消費市場歡迎，農會及家政班不斷開發彩虹玉米料理及推廣食譜，今年契作6公頃已完成第一階段收採收，數量達14公噸，各地消費者採購可與農會供銷部接洽，另外農會推廣契作的台南16號稻米，是日本越光米和本土的台農67號稻米培育而成，口感佳，適合製作壽司，通霄農會以「十六米」品牌行銷推廣。

苗栗縣副縣長鄧桂菊及縣府、農糧署及各農會理事長、總幹事多人到場參與盛會，會中並頒發今年全縣蜂蜜評鑑競賽優勝者，場面熱絡。

頭份市農會以黑豆製作的「黑鑽豆花」。記者胡蓬生／攝影
頭份市農會以黑豆製作的「黑鑽豆花」。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣通霄鎮農會推廣栽培的「彩虹玉米」已進入產期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮農會推廣栽培的「彩虹玉米」已進入產期。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣通霄鎮農會推廣栽培的「彩虹玉米」已進入產期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮農會推廣栽培的「彩虹玉米」已進入產期。記者胡蓬生／攝影
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各鄉鎮市農會紛紛推出拿手特色料理辦桌，菜色琳琅滿目。記者胡蓬生／攝影
各鄉鎮市農會紛紛推出拿手特色料理辦桌，菜色琳琅滿目。記者胡蓬生／攝影
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會場展示各種彩虹玉米的創意料理。記者胡蓬生／攝影
會場展示各種彩虹玉米的創意料理。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣各農會家政班人員齊聚拱天宮香客大樓，製作各地特色料理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣各農會家政班人員齊聚拱天宮香客大樓，製作各地特色料理。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣各農會家政班人員齊聚拱天宮香客大樓，製作各地特色料理。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣各農會家政班人員齊聚拱天宮香客大樓，製作各地特色料理。記者胡蓬生／攝影
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通霄農會推廣栽培的台南16號稻米以「十六米」品牌行銷。記者胡蓬生／攝影
通霄農會推廣栽培的台南16號稻米以「十六米」品牌行銷。記者胡蓬生／攝影
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稻米白沙屯甜點
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