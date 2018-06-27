影／18鄉鎮市農會齊聚「出菜」 苗栗特色料理讓人垂涎

2018-06-27 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣通霄鎮農會為鎮內的「彩虹玉米」、「十六米」行銷，廣邀全縣18鄉鎮市農會在白沙屯拱天宮香客大樓辦農村地方特色料理活動，各農會家政班精銳盡出，推出拿手特色料理共同「辦桌」，場面熱滾滾，各地的特色餐飲色香味俱全，讓人垂涎。

通霄鎮農會推廣栽培彩虹玉米近10年，今年契作6公頃，已進入採收期，另外農會推廣契作的台南16號稻米今年也有近60公頃，並以「十六米」的品牌行銷。

上午各農會家政班人員齊聚白沙屯，忙著將當地的特色農特產烹製出一道道特色料理、水果冷盤、甜點，銅鑼農會的「菊仙芋到麵」，凸顯當地杭菊、芋頭特產，三義鄉推出苦茶油麵線，造橋推出南瓜飯，頭份市有黑豆製作的「黑鑽豆花」，獅潭鄉推出仙草甜品，竹南有紅龍果海鮮盅，公館農會推彩色時蔬，西湖鄉有冰薯，各地農會人員使出渾身解數製作精美特色餐飲準備上菜，忙得不亦樂乎。

通霄農會總幹事徐學承表示，通霄鎮農會彩虹玉米受消費市場歡迎，農會及家政班不斷開發彩虹玉米料理及推廣食譜，今年契作6公頃已完成第一階段收採收，數量達14公噸，各地消費者採購可與農會供銷部接洽，另外農會推廣契作的台南16號稻米，是日本越光米和本土的台農67號稻米培育而成，口感佳，適合製作壽司，通霄農會以「十六米」品牌行銷推廣。