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新竹運動體驗型購物中心 大魯閣湳雅廣場今開幕

2018-06-27 13:46聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市首座大型複合式運動休閒場所「大魯閣湳雅廣場」今天開幕，以運動體驗型購物中心為特色，結合運動休閒、美食、購物，打造最新遊逛式聖地，試營運至今已吸引超過30萬人，正式開幕後，預期將成為新竹地區的休閒新地標。

大魯閣新竹購物中心由大魯閣商場事業與大潤發流通事業共同投資約10億元的大魯閣湳雅廣場，提供約550個就業機會，打造地上4層、地下1層，共有約80家各式品牌廠商進駐，並將大魯閣「運動+主題娛樂」的特色與科技應用結合，以期帶給大新竹生活圈民眾截然不同的Life Style新體驗。

大魯閣商場事業董事長蔡明璋表示，大魯閣湳雅廣場2016年6月動土，結合親子、運動、娛樂等要素，提供400格停車位及550個就業機會，還有年輕人喜愛，媲美NBA等級的楓木籃球場，餐飲方面也有多家美食重回進駐新竹市，未來將在這服務在地鄉親20年，期盼與大潤發相輔相成，帶來民眾更好的消費體驗。

「大魯閣的決定是非常正確的投資」市長林智堅表示，新竹市擁有44萬人口，人均稅額高達28.6萬元，排名全國第1，城市具有相當旺盛的生命力及競爭力。大魯閣湳雅廣場囊括所有親子要素，相信未來能帶給民眾更多更好的消費環境。

產發處長吳甲天表示，由大潤發興建，大魯閣開發承租與營運管理的大魯閣新竹購物中心，緊鄰68號快速道路出口，距新竹火車站約10分鐘車程，對外交通十分便利，過去一年有924家公司及1410家商號在新竹市設立，與105年相比，各成長26.5%及12%。

大魯閣展現一貫的運動休閒風格，除了有一座媲美NBA等級的楓木籃球場外，還有「大魯閣棒壘球打擊場」、「遊戲愛樂園」、「健身工廠」、「滑輪場」，讓購物中心不只是購物，而是一種好吃、好玩、好買，遊逛式的美好體驗。湳雅廣場還以強大「新竹人的主場」的氣勢，持續舉辦各種在地的優惠活動、賽事、展演、運動體驗與趣味活動，開幕當周也將舉辦新竹國際街舞年度盛典，並邀職棒中信兄弟隊的明星球員周思齊擔任一日店長與球迷近距離互動。

7月6日起，大魯閣湳雅廣場將推出「夏日運動會」檔期活動，活動期間全館消費滿3千元即可兌換夏日悠活摺疊椅、滿1萬元即可兌換時尚潮流包；期間也將陸續推出「迷你足球環台賽」、「酷一夏，啤酒音樂節」等活動。

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車

新竹大魯閣湳雅廣場今開幕 。圖／新竹市府提供
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新竹大魯閣湳雅廣場今開幕 。圖／新竹市府提供
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新竹大魯閣湳雅廣場今開幕 。圖／新竹市府提供
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