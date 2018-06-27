跳脫水果鮮食傳統 老字號零食乖乖與地方合作創新

2018-06-27 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新屋椪柑米乖乖是2018桃園農業博覽會活動限定地口味，使用桃園3號新香米加上新竹縣寶山鄉椪柑製作而成。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

提到零食「乖乖」，是台灣許多四、五年級生的回憶，會想到五香、椰子、巧克力等口味，近年來老牌零食乖乖，陸續和各地農會合作，開發「地區限定米乖乖」，關山米乖乖、太巴塱紅糯米乖乖、草莓米乖乖、新屋椪柑米乖乖等。

新竹縣芎林鄉農會總幹事林冠伶表示，越來越多的地方農會想辦法跳脫水果鮮食傳統，專注研發水果加工製品，不僅是最常見的果醬、果汁、麵包餡料等，透過與乖乖業者合作，更能藉由老字號品牌的信賴感，吸引民眾的目光，達到為在地農產品宣傳的效果。

米乖乖與普通的乖乖差別在於，使用米穀粉取代原先的玉米粉，讓原本的口味多了一股米香，且口感更為酥脆，乖乖公司與各地農會接洽，用在地特產的水果，研發果醬供乖乖後續加工製作。

其中新屋椪柑米乖乖是2018桃園農業博覽會活動限定地口味，使用桃園3號新香米加上新竹縣寶山鄉椪柑製作而成；草莓米乖乖是以苗栗縣大湖地區草莓，合台東關山米製成；最近香蕉價格低迷，但高雄旗山蕉農不放棄，也與乖乖公司合作，製作香蕉果醬，推出香蕉米乖乖。

林冠伶說，目前乖乖公司也派人與芎林農會商談，想以芎林鄉盛產的海梨柑作為原料，研發新口味海梨柑乖乖，希望透過這樣的方式，協助農民開發鮮食之外的加工食品，增加銷售產品種類，解決過剩問題，也增加農民收益。