苗縣最危險水域 去年7月1次奪走3名年輕生命

2018-06-26 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



暑假戲水旺季，苗栗縣長徐耀昌發出暑假給家長一封信，提醒共同關心孩子活動安全，切勿到公告危險水域或無救生人員的地方活動。

苗栗縣政府消防局2011年起列管公告曾發生戲水、自殺及意外危險海域，全縣共100處，消防局分析其中27處因戲水發生不幸，不乏是在地人視為畏途，水面平靜卻潛藏暗流，經常吸引遊客的地方，雖岸邊豎立各種警告標牌，民眾仍是視若無睹。

「最危險是龍鳳漁港沿岸」！消防局人員指出，龍鳳漁港南邊的「假日之森」及毗鄰的龍鳳漁港，各發生4件戲水溺斃案最多，當地漲、退潮差大，距離岸邊不遠處暗藏一條約百公尺長的海溝，退潮時像淺水，漲潮落差超過10公尺，也成了殺手，去年7月一口氣奪走3名青少年的生命。

此外，2013年中秋節，獅潭溪在永興1號橋下發生夫妻溺水，夫死妻獲救案，意外地點風景如畫，溪水清澈見底，卻是高危險水域，在地居民都知道，也不敢貿然下水。

消防局指出，100處危險水域地點可以上消防局網站，點入「災害搶救」，再選「防溺安全」，有危險水域清冊，及戲水、防溺安全宣導，消防局整合義消、民間團體設置防溺巡邏箱，並擬定搶救計畫，規畫路線、送醫

選擇，萬一發生事故，可以最快速度搶救。