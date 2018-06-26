親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金曲製作如此用心 你好意思拖鞋、短褲上台領獎？

華航影響台灣地位？前香港特首梁振英加入台灣名稱戰局

苗縣加入UBike行列 全台第8個縣市

2018-06-26 13:41中央社 苗栗縣26日電

苗栗縣建置公共自行車租賃系統引進YouBike，是第8個加入微笑單車行列的縣市。第一階段苗栗市10處站點，已完成苗栗火車站等6站，今天舉行開通啟用典禮。

苗栗縣公共自行車租賃系統建置案由微笑單車股份有限公司得標，計畫在苗栗市、頭份市及竹南鎮分階段建置30處租賃站點，串連行政機關、學校、公園等，便利民眾通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動等需求。

第一階段苗栗市10處站點，已完成苗栗火車站（東站、西站）、縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工等6站，今天上午在縣府文化觀光局廣場舉行啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌與微笑單車公司董事長劉金標一起按下光球象徵系統開通，更在廣場當場繞行試騎。

劉金標指出，開闢馬路趕不及車輛增加的速度，塞車及空污嚴重等問題至今未能改善，騎腳踏車低碳零污染，但私人自行車面臨轉乘、失竊風險，公共自行車是最理想的解方，可提供兩端接駁。

他自豪說，微笑單車提供「自行車界的勞斯萊斯」，耐用性高、變速功能性能佳，一騎動燈自動亮起，增加夜間安全，在專業維修管理服務下，更毋須擔心掉鍊、氣壓不足等問題，讓使用者暢行各地相當方便。

微笑單車公司營運處長王世俊表示，苗栗縣是繼台北市、新北市、桃園市、新竹市（含竹科）、台中市、彰化縣以來，第8個加入微笑單車行列的縣市。根據過去對苗栗觀察，因境內捷運、公車路網並非十分密集，「使用量應該不輸都會區」，竹苗兩縣市間可跨區租借、歸還，若騎乘至其他縣市須額外負擔車輛調度費用。

微笑單車營運多年，也累積不少粉絲，來自台北的18歲學生古孟凡和伍台右，今天特地南下苗栗，搶先體驗。古孟凡說，YouBike因應各縣市地形不同，在齒輪比設計上會有差異，苗栗縣號稱「山城」，坡地較多，車輪設計前小後大，讓使用者騎乘起來，爬坡較省力。

徐耀昌表示，建置公共自行車租賃系統非以營利為目標，主要提供鄉親代步工具，交通更方便，考量公共自行車可輔助大眾運輸並兼具觀光使用，4小時內每30分鐘收費新台幣10元，第4至8小時每30分鐘20元，8小時以上每30分鐘40元，啟用後至108年6月底，透過中央及縣府補助經費補貼，提供優惠措施，前30分鐘免費。

縣府工務處指出，苗栗縣YouBike第一階段苗栗市10處站點尚有玉清宮、南苗大同國小、北苗康園將於6月底啟用，苗栗地院因用地問題，可望於7月中啟用；第二階段將於9月底增加頭份、竹南地區至30處站點，共投放1200輛車。

單車自行車YouBike
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

新竹市香山濕地環教園區 6月30日試營運

2018-06-26 07:36

用行動愛地球 議員參選人揪團買不鏽鋼吸管

2018-06-25 23:59

機器人世界賽 有得雙語國小響叮噹

2018-06-25 23:55

便民 桃園試辦QR Code 換證e指通

2018-06-25 23:50

桃園升格至今 人口破220萬 六都最年輕

2018-06-25 23:47

苗栗啟動長照ABC 串起照顧服務網

2018-06-25 23:44

桃園9所國中 暑假作業玩電動

2018-06-25 23:40

創世苗栗分院擴院 下月餐會募款

2018-06-25 23:22

QR Code換證e指通便民 桃園創新換證一次搞定

2018-06-25 20:01

苗栗市26日起停收垃圾3天 9處定點定時供丟棄

2018-06-25 19:20

好有心！壯漢扛泳池上山 教部落孩童游泳

2018-06-25 18:38

議員參選人響應環保 揪團買不鏽鋼吸管

2018-06-25 15:06

新竹縣注意！下月5日關西及新埔3里停水

2018-06-25 11:48

畢業33年首辦同學會 還拍紀錄片回憶高中生活

2018-06-25 07:24
看更多

熱門文章

高市教局長3年半出國103天遭批 教局：皆公務考察

2018-06-25 15:00

高捷海報櫻桃小丸子血型與父母不符 網友：阿宏綠綠的

2018-06-25 17:14

警籲民眾小心！台南五分局旁出現隱翅蟲傷人

2018-06-25 14:46

香蕉哥哥草屯開「童樂會」 創世只賣出8張票盼認購

2018-06-25 15:44

「全台最時尚」招呼站 台鐵林榮站下月10日啟用

2018-06-25 23:59

姪子無法兼顧 陳樹菊56年菜攤易主經營

2018-06-25 15:04

苗栗市26日起停收垃圾3天 9處定點定時供丟棄

2018-06-25 19:20

影／馬辦事效率高「援交高手」1天最多2次

2018-06-25 23:15

癌末教授 病榻旁跟兒子交心

2018-06-26 00:17

母3年前不幸為校犧牲 她縣長獎畢業榮耀母親

2018-06-26 00:06

地下化延誤 高捷新高雄站或先通車

2018-06-25 23:55

吳音寧沒事 畜產總座姚量議請辭「天公疼憨人」

2018-06-25 23:59

基隆「鐵支路」越夜越美麗 他們提供星光服務感動評審

2018-06-25 20:27

義二路商圈沒成功 基市府要打開防空洞設置電梯

2018-06-25 14:26

枋寮鄉公所中午鐵門關一半 民眾想進先練「腰力」

2018-06-26 07:23

這一傳統「破布子丸」 台南左鎮農會堅持20多年

2018-06-25 16:01

潮州畜牧業遊說團成立 首波遊說轄區15家養豬場

2018-06-25 18:40

林口下福里建遊憩場所 台電允出錢出力

2018-06-25 19:08

桃園升格至今 人口破220萬 六都最年輕

2018-06-25 23:47

影／愛馬成癡！他打工1個月為騎馬1小時

2018-06-25 18:36

新竹市香山濕地環教園區 6月30日試營運

2018-06-26 07:36

基隆文化中心 最快明年初整建

2018-06-25 23:24

失業航空地勤女重拾烘焙夢 親友變試吃團很給力

2018-06-26 09:12

要砍白鶺鴒的家？嘉義郵局善意回應「今年不修樹」

2018-06-25 21:03

拚觀光再出招 台東最美星空選拔7月登場

2018-06-25 15:45

土匪山上想偷渡露營 社區人士三度夜巡勸離

2018-06-26 10:37

舊市區老宅活化 中市補助「小都更」

2018-06-25 15:46

影／不賺錢還倒貼 台南左鎮芒果節風味餐真澎派

2018-06-25 14:21

面對人生最後一哩路 「正能量是良藥」

2018-06-26 00:15

萬里隧道限速50 逼車頻傳民盼提速

2018-06-25 19:02

南投市長選戰 綠循「柯P模式」

2018-06-25 23:05

禁限建近半世紀！社子島開發案都計審議通過

2018-06-26 12:45

台南照服員平均34K 社會局：吸引年輕人好契機

2018-06-25 18:44

2大超商進駐 梨山「再度被看見」

2018-06-25 23:14

救火被指放火？綠議員要求林佳龍：為台電改善空汙說話

2018-06-26 13:15

彰化縣校園二期種電啟動 種電直接回餽學校

2018-06-25 21:26

QR Code換證e指通便民 桃園創新換證一次搞定

2018-06-25 20:01

脫硫渣爆汙水亂流？ 金門環保局指合乎標準

2018-06-25 21:42

超商宮殿風 「讓顧客有尊榮感」

2018-06-25 23:17

台中敬老愛心卡 林佳龍：沒病強身有病看醫生

2018-06-25 21:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top