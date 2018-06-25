臺三線客庄巡鄉座談會 首場桃園龍潭開講

2018-06-25 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



行政院客委會結合桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市4縣市，今年6月到8月舉辦「臺三線客庄巡鄉座談會」，讓民眾了解「國家級臺三線客庄浪漫大道」推動成效。今天在桃園市客家文化館舉辦全台首場座談會，以走入村里的方式，向在地居民說明計畫執行進度，並蒐集在地民眾意見。

桃園是桃竹苗客家生活圈第一庄，擁有85萬客家鄉親，今天在台三線客庄浪漫大道的起點「龍潭」舉辦首場座談會，深具意義。座談會中分享臺三線的變化與成果，聆聽在地民眾對於，臺三線現在及未來發展的期待與建議，以作為後續施政策略參考。

客家事務局局長蔣絜安表示，臺三線是一條因產業運輸而產生的道路，串起一個又一個客家村落，也是客家文化走廊，桃園市肩負客庄浪漫台三線起點的重要使命。

配合中央「浪漫臺三線」政策，桃園客家事務局以「環境整備」、「人文形塑」及「產業發展」等3大面向為主軸，規劃建置茶故事園區、海螺文化體驗園區及1895乙未戰爭保台紀念公園，打造山客、海客、都會客的文化特色亮點地標。

此外，並進行客庄街區、公園及文化地景特色環境營造，提供民眾更優質的文化生活環境。客家委員會「浪漫臺三線」前瞻計畫預算約20億元，桃園市迄今已成功爭取到12億元重大客家文化建設經費，成績為全國第一。