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使用者付費 苗栗推購票看節目

2018-06-25 12:43聯合報 記者范榮達╱即時報導

35年歷史的苗栗縣政府文化觀光局中正堂，因場地較為受限，長期以辦理免費或索票演藝活動為主，縣府希望活化，7月6日起接連在中正堂、苗北藝文中心，辦理共13場展演，並結合中正堂附近店家提供優惠，希望落實使用者付費原則，鼓勵購票入場欣賞節目習慣。

苗栗縣文觀局安排或出租場地舉辦演藝活動，以中正堂及苗北藝文中心為主，苗北藝文中心座位1090個，適合中大型藝術演出，民眾買票入場欣賞行之有年，但中正堂座位僅720個，屬性較傾向教育扎根，通常辦理免費或索票進場，縣府爭取文化部補助辦理「藝文場館營運升級計畫」，7月6日起推出貓裏表演藝術節系列活動，打造更優質藝文環境。

文觀局長林彥甫說，13場貓裏表演藝術節安排傑出演藝團體，包括4場免費夏日涼風音樂會，7月6日起每周5晚上7點在中正堂戶外廣場登場，活動採自由入場，演出樂團有怕胖團、安妮朵拉、快樂糖及台灣青年管樂團，民眾現場打卡按讚並tag「2018貓裏表演藝術節」，可獲贈小禮物。

9場賣票的劇場系列節目有惠風舞蹈工作室、苗栗縣管樂團、新樂舞舞團、傳源文化藝術團、聯合民族管弦樂團、姍姍舞藝坊、台北打擊樂團7檔，及黑盒子劇場的鞋子兒童劇團「老鼠娶親」、EX-亞洲劇團「失落天語」，購票請洽兩廳院售票系統https://www.artsticket.com.tw。

林彥甫指出，文化部鼓勵活化藝文場館，及演出朝「使用者付費」邁進，近幾年來縣府推出藝文展演水準不輸都會地區，且提供物超所值的票價，培養不少藝文人口，文觀局持續尋求與中正堂周邊商家合作，持藝術節購票證明消費，享有折價優惠，期待異業結盟概念，創造雙贏的局面。

35年歷史的苗栗縣政府文化觀光局中正堂，長期以辦理免費或索票演藝活動為主，縣府希...
35年歷史的苗栗縣政府文化觀光局中正堂，長期以辦理免費或索票演藝活動為主，縣府希望活化，鼓勵購票入場欣賞節目習慣。記者范榮達／攝影
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苗栗縣政府7月6日起接連在中正堂、苗北藝文中心，辦理共13場展演活動，打造優質的...
苗栗縣政府7月6日起接連在中正堂、苗北藝文中心，辦理共13場展演活動，打造優質的藝文環境。圖／苗栗縣政府提供
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