畢業33年首辦同學會 還拍紀錄片回憶高中生活

2018-06-25 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹高中第37屆學生，在1984年畢業後，30多年從未辦過同學會，直到去年因為熱心的幾位同學透過任何方式，借助鄰里長的打聽、與黃色電話簿的搜尋，及科技的力量，讓同一班的同學得以相聚，費時一年拍攝的90分鐘紀錄片，影片中的主角都上班上同學，讓同班同學看得時而爆笑時而感動。

「我記得有堂課上課上一上會睡著，是老師睡著唷！！」新竹影像博物館被新竹高中37屆校友包下，放映「看見竹中」紀錄片，影片中的每位校友談起過去印象深刻的老師、最要好的同學時，幾乎都是令人捧腹大笑的情節，也讓這一班的同學會在笑鬧中，更認識彼此，也更珍惜這難得的緣分。

負責召集同學們一起參與活動的宋意君、范揚富表示，班上出了8位醫師、6位博士、1位國際總裁、8位公司負責人，但畢竟和同學已30多年沒見，當初有些人是透過網路一個一個找到的，有些人透過黃色電話簿找到，有些人透過鄰里長打聽，也有上104，或是透過媒體報導確認就是班上同學。

這班同學還出了一個導演王興泉，由於去年難得相聚的同學會他拍攝了活動紀錄影片，讓他們想做些更值得紀念的事情，由王興泉自告奮勇擔下拍攝同學們的紀錄片工作，他一個個地到同學的工作場所、公司或家裡等地方拍攝，他說，這一年來都是利用工作之餘拍攝，每拍一個同學就更了解這位同學的生活與個性，也把過去忘光光的同學姓名重新都記起來了。