台大醫院湳雅分院到底存在？ 醫界打臉竹市選舉炒作

2018-06-24 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹市政府前天舉辦台大醫院湳雅分院的開工啟動跨區公辦市地重劃典禮，不過前台大醫院副院長、台大竹東醫院院長王明鉅今天在臉書上公開說，台大醫院湳雅分院根本不存在，能不能推動的關鍵，就是沒有錢。

王明鉅指出，真正需要的土地，是兩個民間機構所擁有的。光是要把土地買下來(或採有償撥用)，就要超過20億。而且在那塊地上，還有一大堆的商家在那兒賺錢，要把這些商家趕走，來讓台大醫院新竹分院蓋另一個院區?可能嗎?

王明鉅表示，他擔任台大醫院副院長時，當時的新竹市長也拿出同樣的作法，硬是要求配合新聞發布，讓台大醫院新竹分院要在「湳雅院區」擴建的消息不斷見報。雖然當時大家明知最關鍵的問題未解決，擴建傳聞也只是傳聞，但也只能配合新聞需要的各種演出。「醫院也沒人敢公然嗆聲說一切沒定案。」5年過去了，新竹市的執政黨雖然也換人了，但是又要選舉了，所以各種炒作的新聞又全出現了。

「真正的問題沒人面對，更可能浪費已不夠的關鍵資源。」王明鉅在臉書上說，醫療人員是比錢更寶貴的資源。6、7年前，當時新竹區沒有大型醫院，從前任市長任內就開始推動台大醫院新竹分院的擴建計畫。6年過去了，竹北市明年就會有中國醫大新竹分院成立。再過一年多，台大醫院生醫分院也要啟用。新竹縣市將增加1000床以上的病床數。

他指出，未來光是台大醫院就有二個大型醫院一個小醫院的量體。光是醫療人員的籌備，要完全滿足二個大型醫院的需求就很困難。就算新聞中的相關土地真的從政府拿了幾十億來買下來，趕走上面的大型量販店，再花上幾十億再蓋另一家大型醫院，但是新竹地區的醫療人員供應量，真的那麼充沛嗎?整體的醫療人力資源，真的能調度的過來嗎?