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數百長者熱衷「移動版下棋遊戲」 輪椅族也來挑戰

2018-06-24 08:17聯合報 記者許政榆╱即時報導

老人槌球賽，輪椅族也來挑戰。桃園市大溪區老人會昨舉辦「107年度市長盃槌球邀請賽」，約莫400多名長者報名參賽，為了在比賽爭取佳績，不少長輩每天上午6點便出門訓練槌球，也自行找教練練技巧，不僅走出戶外活動，加上槌球比賽得搭配戰術、如同下棋般，增加長者動腦機會，由於槌球運動不過於激烈，輪椅族朋友也熱情出席參與。

大溪區老人會總幹事毛曉苑表示，槌球運動在桃園市各區皆相當盛行，由於槌球運動不算過於激烈，且在進行時得動腦力思考，來規劃出最完美得分「戰術」，除了類似高爾夫球，她形容「更像是移動版的下棋遊戲」，大溪區老人會舉辦槌球育樂活動，至今也已累積25年歷史。

毛曉苑說，目前大溪老人會會員1520多位，為了讓長者退休後有更豐富的養老生活，每年除了舉辦老人運動會、健康講座，也希望透過舉辦小型比賽，來增加長者參加意願。參加槌球比賽球員，除了長者能負荷體能外，也僅需要球桿、球衣，算是低消費運動，因此參與的長者更無門檻限制。

桃園市肢體傷殘協進會理事長呂學淵表示，自民國85年開始即在桃園市推行傷殘人士參加相關活動，過去更曾首度舉辦台灣國際身障日競賽，協進會成員更曾獲總統盃槌球冠軍、門球冠軍。昨日率由傷殘人士組成的「夢幻隊」參加大溪老人會槌球賽，自己本身乘坐輪椅的呂學淵說，過去常聽比賽會分一般組、身障組，而槌球的好處是不必細分身份別，通通能一起打，讓比賽玩起來「格外自在」。

桃園市大溪區老人會昨日舉行「107年度市長盃槌球邀請賽」，約400多名長者報名參...
桃園市大溪區老人會昨日舉行「107年度市長盃槌球邀請賽」，約400多名長者報名參賽。圖／市議員楊朝偉提供
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桃園市大溪區老人會昨日舉行「107年度市長盃槌球邀請賽」，約400多名長者報名參...
桃園市大溪區老人會昨日舉行「107年度市長盃槌球邀請賽」，約400多名長者報名參賽。圖／市議員楊朝偉提供
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槌球運動不會過於激烈，輪椅族朋友也能熱情參與。圖／大溪區老人會提供
槌球運動不會過於激烈，輪椅族朋友也能熱情參與。圖／大溪區老人會提供
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桃園市大溪區老人會昨日舉行「107年度市長盃槌球邀請賽」，約400多名長者報名參...
桃園市大溪區老人會昨日舉行「107年度市長盃槌球邀請賽」，約400多名長者報名參賽。圖／市議員楊朝偉提供
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槌球運動不會過於激烈，輪椅族朋友熱情參與。圖／大溪區老人會提供
槌球運動不會過於激烈，輪椅族朋友熱情參與。圖／大溪區老人會提供
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