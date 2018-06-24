數百長者熱衷「移動版下棋遊戲」 輪椅族也來挑戰

2018-06-24 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



老人槌球賽，輪椅族也來挑戰。桃園市大溪區老人會昨舉辦「107年度市長盃槌球邀請賽」，約莫400多名長者報名參賽，為了在比賽爭取佳績，不少長輩每天上午6點便出門訓練槌球，也自行找教練練技巧，不僅走出戶外活動，加上槌球比賽得搭配戰術、如同下棋般，增加長者動腦機會，由於槌球運動不過於激烈，輪椅族朋友也熱情出席參與。

大溪區老人會總幹事毛曉苑表示，槌球運動在桃園市各區皆相當盛行，由於槌球運動不算過於激烈，且在進行時得動腦力思考，來規劃出最完美得分「戰術」，除了類似高爾夫球，她形容「更像是移動版的下棋遊戲」，大溪區老人會舉辦槌球育樂活動，至今也已累積25年歷史。

毛曉苑說，目前大溪老人會會員1520多位，為了讓長者退休後有更豐富的養老生活，每年除了舉辦老人運動會、健康講座，也希望透過舉辦小型比賽，來增加長者參加意願。參加槌球比賽球員，除了長者能負荷體能外，也僅需要球桿、球衣，算是低消費運動，因此參與的長者更無門檻限制。