最後一場畢業典禮 師生、學校都一起「畢業了」

2018-06-23 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



私立亞太創意技術學院今天下午舉行畢業典禮，因董事會已宣布7月底學校將停辦，這場畢典也成了亞太「最後的一場畢業典禮」，有教師感慨地說學校、老師都跟學生都一起「畢業了」，會場洋溢依依離情，師生互道珍重再見。

亞太學院董事會6月7日決議停辦，將成為國內第4所退場的大學，教育部針對學校停辦後的學生去留，最近並到學校辦說明會，在校學生未來可選擇轉學到鄰近大學或「原校畢業」。

校內老師表示，董事會決定學校停辦，目前員工已陸續辦理離校，教師聘約也將在7月底到期，針對在校生的去留，教育部已兩度到校辦說明會，學生可轉學到鄰近大學或選擇「原校畢業」另請教師教學以他校「亞太分班」模式在校繼續就讀。

亞太技術學院主秘曾景睦表示，學校將於7月底停辦，這場畢業典禮也是大家共同的畢業典禮，在校生未來雖可選擇留校就讀，但屆時校內硬體、設備或師資都會明顯不足，因此還是希望能轉他校就讀；至於校產校地目前由銀行信託保管，未來要視董事會是否決定轉型，再視轉型方式整體規畫，如果董事會決定停辦學校且不轉型，校地將歸地方政府所有，不會到私入手裡。

亞太創意技術學院包括日間部四技、進修專校、進修學院及研究所約有720名畢業生，另外在校生目前還有261人；下午的畢業典禮，因仍有700多名畢業生，加上親友、教師，場面依然「熱滾滾」，並未因學校將結束而顯得冷清，畢業生有的開心歡笑、有的離情依依，師生也爭相合影留念。

「如果學校就這樣結束，我們真的很不捨！」67歲的文創所碩士畢業生黃裕雯說，她以前只有高中學歷，因服裝專業為官方寫企畫書，但總覺有所不足，這兩年到亞太念研究所，感覺就像個溫馨的大家庭，學校要結束讓人不捨。