親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

悚！聯結車司機上車拉門把斷裂 摔落遭貨車輾死

桃園熱氣球嘉年華登場 繽紛球體飄天際

2018-06-23 11:41中央社 桃園23日電

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華今晚舉行開幕儀式，各式五彩繽紛的熱氣球清晨起，已經先行飄揚在石門水庫天際，並在蔚藍的天空中，提前展現迷人的夏季風情。

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動今天起在桃園石門水庫南苑生態公園登場。清晨5時30分各式熱氣球在早起的民眾驚呼聲中升起，其中「愛心鳥」造型熱氣球也首次亮相，為9天的熱氣球嘉年華揭開序幕。

由於熱氣球活動是一項「完全看老天爺賞臉」的活動，風大雨大、一律停擺，所幸本週天氣穩定，也讓清晨的熱氣球，在藍天白雲下格外繽紛動人。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，今年活動的亮點，除了愛心鳥造型熱氣球外，同時也有超巨大的飛行船駛進石門水庫上空。桃園市長鄭文燦晚間將主持開幕儀式，並且扮演天神，帶著兩位可愛的邱比特，為當日成功求婚的情侶們見證同時獻上祝福；晚間隨後登場的光雕噴火秀，也將帶給民眾濃濃的浪漫。

為了打造石門水庫成為低碳又健康的運動休憩點，觀光旅遊局在今年熱氣球嘉年華活動中，還特別設置一座挑戰肌耐力的鋼鐵擂台，各方健身好手卯足全力，挑戰成為鋼鐵王。另外也安排大力士灌籃賽、飛行音樂會、超能者集章任務、攝影比賽等活動。

觀光旅遊局表示，熱氣球嘉年華選在石門水庫南苑生態公園舉辦，除了附近幅員遼闊，加上鄰近龍潭活魚老街、大溪、慈湖等著名風景點，連續舉辦多年以來，深受民眾喜愛，成為桃園年度重點活動之一。

石門水庫熱氣球嘉年華生態公園

相關新聞

要成為楊梅的「大客廳」 永揚社福中心將竣工

2018-06-23 07:52

苗栗市YouBike 6個站點 26日上路

2018-06-23 00:11

桃竹苗FUN玩趣／噴水廣場消暑 竹市府今起玩水

2018-06-23 00:06

台大醫院湳雅院區市地重劃 動土

2018-06-23 00:00

南崁國中大樓裝修缺4千萬 市長發話協助

2018-06-22 23:56

丟掉「罐頭」 桃園區3處遊具生動有趣

2018-06-22 23:50

83歲嬤、新住民…我是閃亮志工

2018-06-22 23:45

千呼萬喚！台大醫院湳雅分院露曙光

2018-06-22 19:43

作運動全年不打烊 夫妻檔虎頭山每早揪500人

2018-06-22 18:08

建立正確攜帶行李箱觀念 桃捷推行動畫宣導

2018-06-22 17:55

桃園楊梅7月起玩到年底 「花言茶語」先登場報名有優惠

2018-06-22 17:38

傳統市場接軌國際 菜單日英語通通來

2018-06-22 15:09

苗栗YouBike26日開通 前30分鐘免費

2018-06-22 12:46

竹市行動書箱9國書籍一次看 捎來家鄉的幸福訊息

2018-06-22 09:07

育達科大附設幼兒園 8月1日開學

2018-06-21 23:49

義民故事音樂演出 小朋友嗨翻

2018-06-21 23:39

老人福利機構稽查 人力不足是普遍缺失

2018-06-21 23:35

桃園一長照中心爆欠稅 27床遭拍賣

2018-06-21 23:29

7層樓高彩繪牆 觀光工廠新景點

2018-06-21 23:07
看更多

熱門文章

侯友宜最感動的一句話：兄弟挺我

2018-06-22 20:44

朱立倫日行一善 卻嚇壞路人

2018-06-22 19:18

燒臘店創意菜單 「姐夫是你嗎」好羞、「月底救星」是哪味？

2018-06-22 09:42

他選議員不讓民進黨徵召！要走自己的路

2018-06-22 18:06

影／婦人被排氣管燙傷 她上網感謝基隆滷味店好心人

2018-06-22 12:34

竹山「桃太郎村」農地經營遊樂區 被斷水斷電

2018-06-22 14:06

苗栗YouBike26日開通 前30分鐘免費

2018-06-22 12:46

名嘴謝龍介形容民進黨政府「內場正在爛」

2018-06-22 18:11

馬路如虎口常車禍 彰化縣台一線19處缺口施工封閉

2018-06-22 21:55

看得到遊輪進港！基隆全新觀景平台「就在燈塔前面」

2018-06-22 23:57

基隆老鷹嘉年華遊行下午登場 民間交管圖網友讚

2018-06-23 07:52

任內第二位文化局長請辭 林右昌：她少賺了很多錢

2018-06-22 12:26

花蓮驚見3千年甕棺 現場無人骨、陪葬品

2018-06-22 19:26

高市府提早啟動都計通盤檢討 大社工業區去留再掀波

2018-06-22 18:23

基隆2萬7千戶大跳電 台電證實雷擊特高壓開關

2018-06-22 19:50

國民黨屏東輔選起跑 蘇清泉也要爭取高鐵南延

2018-06-22 16:33

魚池鄉全納邵族傳統領域引反彈 邵文協：水里下一個

2018-06-22 19:42

淡水新市鎮新設施 要建國際級網球場

2018-06-22 19:01

墾丁「風吹砂」奇景 修完路變醜了

2018-06-22 17:47

影／哇！2顆千元 台南頂級愛文芒果王禮盒長這樣

2018-06-22 20:05

還記得胡璉將軍？他被金門人視為「現代恩主公」

2018-06-23 07:52

姚文智：綠竹筍好東西 不該沾染政治壓力

2018-06-22 22:15

千呼萬喚！台大醫院湳雅分院露曙光

2018-06-22 19:43

豪雨成災！布袋鎮台61線聯外道路路基淘空坍方

2018-06-22 14:09

影／台北拍賣飆價290元「蜜香瓜」來自壯圍民欣瓜果農場

2018-06-22 21:15

越捷直航台中-河內 廉航票價不到4000元

2018-06-22 17:55

影／黃偉哲談台南治水：市府團隊已減少96%水患

2018-06-22 17:55

氣候穩定、防治荔枝椿象奏效 台中荔枝產量增6倍

2018-06-22 13:58

基隆燈塔景觀改造 舒適看台觀賞大船入港

2018-06-22 20:28

台灣數位模型庫 重現台灣第一座百貨公司

2018-06-23 02:43

影／首創米其林私廚料理上101高地 品嘗基隆味報名要快

2018-06-22 21:02

新北警2萬支監視器新用途 將投入防救災、查看淹水

2018-06-22 12:27

台南國際芒果節 發現大內芒果還有私房景點

2018-06-23 07:52

北市府禁木柵竹筍宴讓姚丁上台 柯文哲：長期默契

2018-06-22 15:55

又傳坍陷！海事學校旁人行道下陷 南市府協助補強

2018-06-22 17:45

木柵農會澄清 未接獲北市府要求禁丁、姚致詞

2018-06-22 17:11

公路分隔島亂開缺口圖方便 不小心就成千古恨

2018-06-22 22:14

拍照上傳「厚友誼」限量小物 侯友宜：我會出現聊市政

2018-06-22 16:55

建立正確攜帶行李箱觀念 桃捷推行動畫宣導

2018-06-22 17:55

慈濟志工「三見客」從及時行樂改及時行善

2018-06-23 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top