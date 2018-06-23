桃園熱氣球嘉年華登場 繽紛球體飄天際

2018-06-23 11:41 中央社 桃園23日電



2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華今晚舉行開幕儀式，各式五彩繽紛的熱氣球清晨起，已經先行飄揚在石門水庫天際，並在蔚藍的天空中，提前展現迷人的夏季風情。

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動今天起在桃園石門水庫南苑生態公園登場。清晨5時30分各式熱氣球在早起的民眾驚呼聲中升起，其中「愛心鳥」造型熱氣球也首次亮相，為9天的熱氣球嘉年華揭開序幕。

由於熱氣球活動是一項「完全看老天爺賞臉」的活動，風大雨大、一律停擺，所幸本週天氣穩定，也讓清晨的熱氣球，在藍天白雲下格外繽紛動人。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，今年活動的亮點，除了愛心鳥造型熱氣球外，同時也有超巨大的飛行船駛進石門水庫上空。桃園市長鄭文燦晚間將主持開幕儀式，並且扮演天神，帶著兩位可愛的邱比特，為當日成功求婚的情侶們見證同時獻上祝福；晚間隨後登場的光雕噴火秀，也將帶給民眾濃濃的浪漫。

為了打造石門水庫成為低碳又健康的運動休憩點，觀光旅遊局在今年熱氣球嘉年華活動中，還特別設置一座挑戰肌耐力的鋼鐵擂台，各方健身好手卯足全力，挑戰成為鋼鐵王。另外也安排大力士灌籃賽、飛行音樂會、超能者集章任務、攝影比賽等活動。

觀光旅遊局表示，熱氣球嘉年華選在石門水庫南苑生態公園舉辦，除了附近幅員遼闊，加上鄰近龍潭活魚老街、大溪、慈湖等著名風景點，連續舉辦多年以來，深受民眾喜愛，成為桃園年度重點活動之一。