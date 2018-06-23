要成為楊梅的「大客廳」 永揚社福中心將竣工

2018-06-23 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦昨天到楊梅區永揚綜合社會福利中心新建工程進度，期許新大樓能成為附近社區的「大客廳」。

永揚綜合社會福利中心座落在楊梅區永寧里校前路324巷，面積約242.35坪為地下1層、地上4層RC構造建築物，總樓地板面積約644.33，地下1樓為停車場地上1樓市民活動中心，2樓為老人文康中心，3樓家庭服務中心及NPO辦公室，4樓多功能教室，工程經費6773萬元，預計今年7月啟用。

鄭文燦指出，桃園正進行各項大建設，但地方小型及微型社會福利設施也要具備，光是全市關懷據點已達210個，C級照顧站達115個。市府決定在楊梅、埔心、富岡3個生活圈增加老人文康中心、社區小型社福設施等，因此興建永揚綜合社會福利中心，未來老少活動都可以在此舉可能行。

鄭文燦強調不只要做5星級市長也要完成5星級建設，他擔任市長之後積極建設楊梅，整體投資超過100億元，過去3年半時間他也造訪楊梅超過200次，在楊梅興建公園、活動中心等各式設施，大小型建設兼顧，期盼讓楊梅幸福感加分，成為有城市、有鄉村、有山林、有河流的美好生活圈 。