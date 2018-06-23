親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

年改衝擊選情大？ 民進黨這樣說…

要成為楊梅的「大客廳」 永揚社福中心將竣工

2018-06-23 07:52聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦昨天到楊梅區永揚綜合社會福利中心新建工程進度，期許新大樓能成為附近社區的「大客廳」。

永揚綜合社會福利中心座落在楊梅區永寧里校前路324巷，面積約242.35坪為地下1層、地上4層RC構造建築物，總樓地板面積約644.33，地下1樓為停車場地上1樓市民活動中心，2樓為老人文康中心，3樓家庭服務中心及NPO辦公室，4樓多功能教室，工程經費6773萬元，預計今年7月啟用。

鄭文燦指出，桃園正進行各項大建設，但地方小型及微型社會福利設施也要具備，光是全市關懷據點已達210個，C級照顧站達115個。市府決定在楊梅、埔心、富岡3個生活圈增加老人文康中心、社區小型社福設施等，因此興建永揚綜合社會福利中心，未來老少活動都可以在此舉可能行。

鄭文燦強調不只要做5星級市長也要完成5星級建設，他擔任市長之後積極建設楊梅，整體投資超過100億元，過去3年半時間他也造訪楊梅超過200次，在楊梅興建公園、活動中心等各式設施，大小型建設兼顧，期盼讓楊梅幸福感加分，成為有城市、有鄉村、有山林、有河流的美好生活圈 。

楊梅大型建設包括楊梅行政園區正進行改建，鄭文燦表示經費約7億元，未來無論從台1線或楊梅舊市區進入都很方便。另外，楊梅體育園區也會成為「楊梅小巨蛋」，具備可舉辦大型活動的多功能展演中心，還有國家級跆拳訓練中心、戶外網球場及籃球場等，第一期經費29億元，教育部經費補助約10億元，目前正進行規畫，希望能夠早日開工。

永揚綜合社會福利中心具備民眾活動、老人文康、家庭服務中心等多功能用途。記者鄭國樑...
永揚綜合社會福利中心具備民眾活動、老人文康、家庭服務中心等多功能用途。記者鄭國樑／攝影
分享
鄭文燦看工程進度時也向鄉親致意。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦看工程進度時也向鄉親致意。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
楊梅區永揚綜合社會福利中心遠望很顯眼，市府希望營造附近社區「大客廳」的感覺。記者...
楊梅區永揚綜合社會福利中心遠望很顯眼，市府希望營造附近社區「大客廳」的感覺。記者鄭國樑／攝影
分享

鄭文燦教育部小巨蛋

相關新聞

苗栗市YouBike 6個站點 26日上路

2018-06-23 00:11

桃竹苗FUN玩趣／噴水廣場消暑 竹市府今起玩水

2018-06-23 00:06

台大醫院湳雅院區市地重劃 動土

2018-06-23 00:00

南崁國中大樓裝修缺4千萬 市長發話協助

2018-06-22 23:56

丟掉「罐頭」 桃園區3處遊具生動有趣

2018-06-22 23:50

83歲嬤、新住民…我是閃亮志工

2018-06-22 23:45

千呼萬喚！台大醫院湳雅分院露曙光

2018-06-22 19:43

作運動全年不打烊 夫妻檔虎頭山每早揪500人

2018-06-22 18:08

建立正確攜帶行李箱觀念 桃捷推行動畫宣導

2018-06-22 17:55

桃園楊梅7月起玩到年底 「花言茶語」先登場報名有優惠

2018-06-22 17:38

傳統市場接軌國際 菜單日英語通通來

2018-06-22 15:09

苗栗YouBike26日開通 前30分鐘免費

2018-06-22 12:46

竹市行動書箱9國書籍一次看 捎來家鄉的幸福訊息

2018-06-22 09:07

育達科大附設幼兒園 8月1日開學

2018-06-21 23:49

義民故事音樂演出 小朋友嗨翻

2018-06-21 23:39

老人福利機構稽查 人力不足是普遍缺失

2018-06-21 23:35

桃園一長照中心爆欠稅 27床遭拍賣

2018-06-21 23:29

7層樓高彩繪牆 觀光工廠新景點

2018-06-21 23:07

新竹州圖書館「市民返校日」周六登場

2018-06-21 18:58

桃園職業婦女學藝術創作 獲邀辦個展

2018-06-21 18:57
看更多

熱門文章

燒臘店創意菜單 「姐夫是你嗎」好羞、「月底救星」是哪味？

2018-06-22 09:42

侯友宜最感動的一句話：兄弟挺我

2018-06-22 20:44

龍舟女孩 網友大讚：史上最正奪標手

2018-06-21 19:15

他選議員不讓民進黨徵召！要走自己的路

2018-06-22 18:06

朱立倫日行一善 卻嚇壞路人

2018-06-22 19:18

影／婦人被排氣管燙傷 她上網感謝基隆滷味店好心人

2018-06-22 12:34

竹山「桃太郎村」農地經營遊樂區 被斷水斷電

2018-06-22 14:06

苗栗YouBike26日開通 前30分鐘免費

2018-06-22 12:46

名嘴謝龍介形容民進黨政府「內場正在爛」

2018-06-22 18:11

馬路如虎口常車禍 彰化縣台一線19處缺口施工封閉

2018-06-22 21:55

恆春半島不適合種香蕉 這對夫婦跌破眾人眼鏡

2018-06-22 09:07

任內第二位文化局長請辭 林右昌：她少賺了很多錢

2018-06-22 12:26

看得到遊輪進港！基隆全新觀景平台「就在燈塔前面」

2018-06-22 23:57

基隆2萬7千戶大跳電 台電證實雷擊特高壓開關

2018-06-22 19:50

高市府提早啟動都計通盤檢討 大社工業區去留再掀波

2018-06-22 18:23

魚池鄉全納邵族傳統領域引反彈 邵文協：水里下一個

2018-06-22 19:42

花蓮驚見3千年甕棺 現場無人骨、陪葬品

2018-06-22 19:26

國民黨屏東輔選起跑 蘇清泉也要爭取高鐵南延

2018-06-22 16:33

墾丁「風吹砂」奇景 修完路變醜了

2018-06-22 17:47

影／哇！2顆千元 台南頂級愛文芒果王禮盒長這樣

2018-06-22 20:05

淡水新市鎮新設施 要建國際級網球場

2018-06-22 19:01

姚文智：綠竹筍好東西 不該沾染政治壓力

2018-06-22 22:15

豪雨成災！布袋鎮台61線聯外道路路基淘空坍方

2018-06-22 14:09

千呼萬喚！台大醫院湳雅分院露曙光

2018-06-22 19:43

氣候穩定、防治荔枝椿象奏效 台中荔枝產量增6倍

2018-06-22 13:58

越捷直航台中-河內 廉航票價不到4000元

2018-06-22 17:55

影／黃偉哲談台南治水：市府團隊已減少96%水患

2018-06-22 17:55

新北警2萬支監視器新用途 將投入防救災、查看淹水

2018-06-22 12:27

影／台北拍賣飆價290元「蜜香爪」來自壯圍民欣瓜果農場

2018-06-22 21:15

基隆燈塔景觀改造 舒適看台觀賞大船入港

2018-06-22 20:28

台灣數位模型庫 重現台灣第一座百貨公司

2018-06-23 02:43

北市府禁木柵竹筍宴讓姚丁上台 柯文哲：長期默契

2018-06-22 15:55

影／首創米其林私廚料理上101高地 品嘗基隆味報名要快

2018-06-22 21:02

還記得胡璉將軍？他被金門人視為「現代恩主公」

2018-06-23 07:52

又傳坍陷！海事學校旁人行道下陷 南市府協助補強

2018-06-22 17:45

拍照上傳「厚友誼」限量小物 侯友宜：我會出現聊市政

2018-06-22 16:55

木柵農會澄清 未接獲北市府要求禁丁、姚致詞

2018-06-22 17:11

公路分隔島亂開缺口圖方便 不小心就成千古恨

2018-06-22 22:14

影／聖嘉民長照中心動土 陳建仁：讓失智者不失志

2018-06-22 11:56

花蓮縣府推動193線拓寬案 環團提訴願

2018-06-22 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top