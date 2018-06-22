千呼萬喚！台大醫院湳雅分院露曙光

2018-06-22 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



台大醫院湳雅分院先前因土地取得問題，遲遲無法動工，如今終於取得地主同意，並在4月底完成都市計畫變更程序，今天，新竹市政府辦開工啟動跨區公辦市地重劃典禮。台大醫院新竹分院院長洪冠予表示，未來取得土地後，將投入超過50億元，興建比現今分院多1倍的醫療空間，滿足地方的醫療需求。

台大醫院新竹分院的前身是署立新竹醫院，2011年改制至今，也因新竹移入人口增長趨勢，難以負荷大，須新闢醫療資源。

市長林智堅指出，新竹地區人口攀升，醫療資源應跟上成長速度，台大湳雅擴院案的預定地緊鄰東西向快速道路台68線，附近有中大型商場及賣場，交通生活機能成熟，擴院計畫未來不僅能滿足大新竹地區的醫療需求，鄰近縣市的民眾也能享有便利醫療服務。

「無償取得土地為推動湳雅院區規劃與興建案的關鍵因素。」洪冠予表示， 目前待市府協助取得「國產署」及「市有」土地的無償撥用或無償使用之後，即可立即依程序送先期規劃構想書至校方、教育部等上級機關審查。

洪冠予說，計劃的整個審查期程，至行政院核定約需1年，之後再依預算編列籌措經費進行興建，預計3年半時間可興建與新竹分院規模相仿的院區。

洪冠予表示，未來台大醫院量體會比新竹分院更大，與竹北院區相近，服務空間寬廣一倍，預計建築加上設備需投入50億，若加上高階儀器則需70億，若加上人事成本，將上看至少90億。

地政處代理處長曾淑英指出，台大醫院新竹分院擴院需求明確，評估後以武陵路與湳雅街間5.08公頃文高用地及公園用地做為湳雅院區預定地。等公辦市地重劃作業完成，市府將取得新竹農田水利會0.14公頃土地，後續也會協助院方以撥用方式取得市有地、國有地。