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作運動全年不打烊 夫妻檔虎頭山每早揪500人

2018-06-22 18:08聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市志工逾7萬8千多人，市府將於7月1日在桃園藝文廣場舉行志工嘉年華，市長鄭文燦今天提前表揚12名「閃亮志工」，有高齡83歲阿嬤、退休夫妻檔還有越南新住民，大家有「志」一同付出溫暖與關懷，也富足自我生命，創造人生新價值。

迎接志工嘉年華到來，市府也徵選出12名「閃亮志工」代表，每人都有段精彩的服務歷程，83歲曹蓮英十多年來於長照中心、教養院與敏盛醫院擔任志工，「哪裡有需要就去幫忙」，媳婦陳燕秋也肯定婆婆熱心服務，身體更健康了。

年逾半百的趙維君、張仁其夫妻檔熱愛運動，每天早上固定在虎頭山三聖宮後方跳舞、運動，從十多名同好開始，10年來成員越來越多，如今加入人數超過500人，還有成員遠從中壢、新莊等處到虎頭山參與，日復一日不曾間斷。

趙維君說，因為丈夫身體因素，為了健康考量，10年前開始爬虎頭山，運動過程結識同好，每天開始在三聖宮後方運動，漸漸地參與人數越來越多，大家早上7點半一到就會齊聚虎頭山，不乏姊妹檔、母女檔一同參與，也有丈夫起先不解為何妻子也來參加，「在旁邊看久了」，也忍不住跟著下來一起跳。

「只要會走路，就會律動！」趙維君說，由於參加有氧運動成員很多，他們尋覓一處私人土地，自掏腰包兩百多萬元整建場地，並自備音響等器材，每天準時開跳，5年前也因此成立青春陽光有氧健康協會，邀約有興趣者一起加入。

越南籍新住民阮氏碧水也在十多年前，加入觀音衛生所衛生保健志工，接聽篩檢與預防接種電話，也是衛生所外配通譯員，協助新住民填寫資料及語意翻譯，她說，家人也從事義消等志工行業，很感謝家人支持，鼓勵她外出服務。

桃園志工嘉年華7月1日登場，今天市府舉行記者會，由市長鄭文燦（中）提前表揚12名...
桃園志工嘉年華7月1日登場，今天市府舉行記者會，由市長鄭文燦（中）提前表揚12名閃亮志工。記者張裕珍／攝影
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桃園志工嘉年華表揚12名閃亮志工，受獎者之一83歲曹蓮英（前）在媳婦陳燕秋（後）...
桃園志工嘉年華表揚12名閃亮志工，受獎者之一83歲曹蓮英（前）在媳婦陳燕秋（後）推薦下，也到敏盛醫院當志工。記者張裕珍／攝影
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桃園志工嘉年華表揚12名閃亮志工，獲獎者之一趙維君（後排右四）天天與丈夫到虎頭山...
桃園志工嘉年華表揚12名閃亮志工，獲獎者之一趙維君（後排右四）天天與丈夫到虎頭山指導民眾跳舞運動，幾乎全年無休。記者張裕珍／攝影
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