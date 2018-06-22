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建立正確攜帶行李箱觀念 桃捷推行動畫宣導

2018-06-22 17:55中央社 記者吳睿騏桃園22日電

每年隨著暑假的到來，民眾出國旅遊的旺季也正式展開，桃捷公司今天也推出「綻放的行李箱」、「失控的行李箱」兩支動畫，透過輕鬆有趣的方式，宣導正確放置行李箱的觀念。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿指出，隨著暑假的來臨，又進入民眾出國旅遊的旺季，根據桃捷公司預估，總運量在暑假期間可望突破3000萬人次，其中又以往來桃園國際機場的旅客為最大宗，顯示機場捷運已經成為機場聯外的重要載具。

桃捷公司表示，有鑒於以往曾發生部分乘客在推著行李箱搭乘手扶梯時，因意外掉落造成人員受傷，因此桃捷公司除在手扶梯前加裝電扶梯行李阻隔欄杆，暑假前更推出「特急偵探社」動畫短片，透過輕鬆有趣的方式，宣導大型行李進出站坐電梯，及上機捷後將行李置於行李架上的觀念。

桃捷公司人員指出，「綻放的行李箱」以懸疑緊張的劇情，描述兩名桃捷小偵探抽絲剝繭，破獲旅客因推著大件行李箱搭手扶梯釀生的意外事故。至於「失控的行李箱」則是用趣味的劇情，呈現行李因未放置在行李架上，導致在行駛的捷運列車上暴走。

桃捷公司表示，目前這兩部動畫已經上傳網站供民眾點閱，希望透過輕鬆易懂的方式，建立乘客正確的觀念。（編輯：黃于）

桃捷機場捷運動畫

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