竹市行動書箱9國書籍一次看 捎來家鄉的幸福訊息

2018-06-22 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市政府啟動「新住民行動書箱服務」，裝載著9個國家約250冊的各國書籍，將巡迴到6個社區，讓新住民朋友可以看到來自家鄉的書籍。印尼的蘇利亞說，這彷彿家鄉捎來的幸福訊息一樣，令人感動，備感溫馨。副市長沈慧虹說，透過書籍不僅一解新住民的思鄉情，也讓新住民二代子女了解母國文化。

市長林智堅表示，目前新竹市有9065名的新住民，從各個國家來到台灣，因為語言及文化的不同，經歷適應上的辛苦，為了讓新竹市成為新住民的第二故鄉，昨日起推出書箱服務，讓新住民感受到關懷，也期盼讓更多人認識新住民文化，藉由文化交流，讓本市成為和諧與幸福的城市。

沈慧虹副致詞表示，新住民說母國故事，不只是說給孩子聽，也讓孩子認識母國文化，擁有跟爺爺奶奶的共通語言，同時更是撫慰了自己懷鄉之情。

現場還安排新住民故事達人泰國籍的陳菈雯，為大小朋友講述泰國繪本-黑牛與白牛的故事，充滿歡樂聲。

來自印尼的蘇利亞表示，平時看不懂台灣的文字，都需要社工協助翻譯，沒有想到有一天在台灣能夠看到來自母國的書籍，閱讀到熟悉的文字，換她說故事給社工聽，相當的奇妙與感動。

印尼的陳惠青表示，她請從母國來探視的姊姊不辭辛苦地幫忙帶了一些原文書籍來。菲律賓的伊達說，小時候家裡環境不好，爸爸媽媽不曾買過故事書給自己看，現在在台灣看到這些美麗的繪本，才發現自己也好喜歡讀這些故事，更想要分享給自己的孩子聽。

社會處代理處長魏幸雯表示，這次推出的書箱服務，書籍包含心靈成長、宗教、美食、小說、雜誌及童話繪本等，並與新竹蘇格貓底咖啡店林群老闆所打造的書車一同合作，將服務帶到軍功里、高峰里、康樂里、育英里、虎山里及光明里等6個社區，此外，新住民家庭服務中心培訓一批新住民故事達人，屆時搭配書箱，為參與的市民朋友敘述動人的異國故事。