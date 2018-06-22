親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台企高層=養老院？馬雲一句話 台灣老闆全中槍

鴻海去年營收成長未達10% 郭台銘向股東鞠躬致歉

竹市行動書箱9國書籍一次看 捎來家鄉的幸福訊息

2018-06-22 09:07聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市政府啟動「新住民行動書箱服務」，裝載著9個國家約250冊的各國書籍，將巡迴到6個社區，讓新住民朋友可以看到來自家鄉的書籍。印尼的蘇利亞說，這彷彿家鄉捎來的幸福訊息一樣，令人感動，備感溫馨。副市長沈慧虹說，透過書籍不僅一解新住民的思鄉情，也讓新住民二代子女了解母國文化。

市長林智堅表示，目前新竹市有9065名的新住民，從各個國家來到台灣，因為語言及文化的不同，經歷適應上的辛苦，為了讓新竹市成為新住民的第二故鄉，昨日起推出書箱服務，讓新住民感受到關懷，也期盼讓更多人認識新住民文化，藉由文化交流，讓本市成為和諧與幸福的城市。

沈慧虹副致詞表示，新住民說母國故事，不只是說給孩子聽，也讓孩子認識母國文化，擁有跟爺爺奶奶的共通語言，同時更是撫慰了自己懷鄉之情。

現場還安排新住民故事達人泰國籍的陳菈雯，為大小朋友講述泰國繪本-黑牛與白牛的故事，充滿歡樂聲。

來自印尼的蘇利亞表示，平時看不懂台灣的文字，都需要社工協助翻譯，沒有想到有一天在台灣能夠看到來自母國的書籍，閱讀到熟悉的文字，換她說故事給社工聽，相當的奇妙與感動。

印尼的陳惠青表示，她請從母國來探視的姊姊不辭辛苦地幫忙帶了一些原文書籍來。菲律賓的伊達說，小時候家裡環境不好，爸爸媽媽不曾買過故事書給自己看，現在在台灣看到這些美麗的繪本，才發現自己也好喜歡讀這些故事，更想要分享給自己的孩子聽。

社會處代理處長魏幸雯表示，這次推出的書箱服務，書籍包含心靈成長、宗教、美食、小說、雜誌及童話繪本等，並與新竹蘇格貓底咖啡店林群老闆所打造的書車一同合作，將服務帶到軍功里、高峰里、康樂里、育英里、虎山里及光明里等6個社區，此外，新住民家庭服務中心培訓一批新住民故事達人，屆時搭配書箱，為參與的市民朋友敘述動人的異國故事。

社會處表示，民眾在社區中看到新住民行動書箱，不妨停下腳步，聽聽故事，認識異國文化；此外市民朋友有機會到異國，也可以隨手協助帶一本原文書或是提供手邊有的二手原文書籍，讓新住民行動書箱更為豐富精彩，民眾如欲了解行動書箱服務內容，歡迎來電社會處03-5352103、新住民家庭服務中心03-5722395。

新竹民朗讀家鄉書籍。圖／新竹市政府提供
新竹民朗讀家鄉書籍。圖／新竹市政府提供
分享
新竹市政府啟動「新住民行動書箱服務」，裝載著9個國家約250冊的各國書籍，將巡迴...
新竹市政府啟動「新住民行動書箱服務」，裝載著9個國家約250冊的各國書籍，將巡迴到6個社區，讓新住民朋友可以看到來自家鄉的書籍。圖／新竹市政府提供
分享

新住民印尼泰國

相關新聞

桃園一長照中心爆欠稅 27床遭拍賣

2018-06-21 23:29

育達科大附設幼兒園 8月1日開學

2018-06-21 23:49

義民故事音樂演出 小朋友嗨翻

2018-06-21 23:39

老人福利機構稽查 人力不足是普遍缺失

2018-06-21 23:35

7層樓高彩繪牆 觀光工廠新景點

2018-06-21 23:07

新竹州圖書館「市民返校日」周六登場

2018-06-21 18:58

桃園職業婦女學藝術創作 獲邀辦個展

2018-06-21 18:57

7層樓高彩繪牆 桃園「巧克力共和國」新入口意象亮相

2018-06-21 16:30

桃市15名模範公務員走紅毯 獎5萬元還有5天公假

2018-06-21 16:30

瘋世足！六福水樂園推足球池 學生門票買一送一

2018-06-21 15:58

影／義民音樂故事劇 五感體驗讓小朋友認識義民精神

2018-06-21 14:00

台灣最北的荔枝產地 新竹市23日辦荔枝節

2018-06-21 09:15

居民手作修復古道 竹縣鹿寮坑油桐步道再現

2018-06-21 08:28

三義舊山線Rail Bike試營運票價280元 7歲以下禁搭

2018-06-21 08:06

桃園防空汙 工業區擬增7處空品維護區

2018-06-20 23:45

桃園車牌辨識系統嚴抓 「汙」賊車快換

2018-06-20 23:37

桃園青年學習營 81場次免費參加

2018-06-20 23:29

父子製茶如師徒 跨世代分享賽奪冠

2018-06-20 23:27

殯葬設施緊鄰住宅區 苗市新川里反對

2018-06-20 23:23
看更多

熱門文章

影／曾經的台北水源地 60年前公館長這樣

2018-06-21 17:19

台南適合作夢？道路連3坑 市民驚問：台南怎麼了

2018-06-21 10:17

闊別20多年 瀕臨絕種石虎嘉義現蹤

2018-06-21 10:26

網傳林邊超市淹水群魚亂竄影片 鄉公所報警斥散布謠言

2018-06-21 15:12

「我可以租一間嗎？」屏東眷村招商說明會大爆滿

2018-06-21 19:29

影╱全台首座基隆祖孫館人潮擠爆 衛福部：可推全國

2018-06-21 11:58

龍舟女孩 網友大讚：史上最正奪標手

2018-06-21 19:15

終於！台南水情好轉 嘉南二期稻7/11先灌三組

2018-06-21 14:29

萬華五十年老店六月結束營業 麗珠什錦麵、炸排骨莎喲娜啦

2018-06-21 10:59

北市文山區突降傾盆大雨 已發布一級淹水警戒

2018-06-21 18:03

企業主無精難求子 顯微取精如願當爸

2018-06-21 15:44

台北市忠孝東路四段跳電 台電搶修中預計7點復電

2018-06-21 18:09

「血汗黑工」重病住院 醫院不希望成為「人球」

2018-06-21 17:59

南投碧山岩住持禪海師父圓寂 享年83歲

2018-06-21 13:16

封閉9年新寮溪祕境瀑布 7月3日重新開放

2018-06-22 07:48

台南水情好轉 可望明解除一階段限水

2018-06-21 19:14

比習近平演講還久！柯文哲為新書挑戰5小時馬拉松演講

2018-06-21 13:46

台中診所一條街 市區縣區大不同

2018-06-21 10:19

台南上午又「坑」人了！警立即查證澄清是謠言

2018-06-21 11:13

桃市15名模範公務員走紅毯 獎5萬元還有5天公假

2018-06-21 16:30

台南水庫進帳逾1億噸 嘉南二期稻7/11開灌

2018-06-21 13:53

免試入學選填志願 嘉中嘉女預估錄取門檻1A4B

2018-06-21 17:45

拓寬道路是圖利地下工廠？屏議員帶隊舉白布條抗議

2018-06-21 15:23

香蕉不堪梅雨侵襲倒伏 蕉農狠心砍掉當堆肥

2018-06-21 20:03

雲林第一條路平示範道路 今年9月將通車

2018-06-21 19:42

7層樓高彩繪牆 桃園「巧克力共和國」新入口意象亮相

2018-06-21 16:30

綠營批盧秀燕砍捷運藍線？藍營：是反對中央補助太少

2018-06-21 12:06

花博卡不如銀行卡沒贈品 台中市府：好處比一卡皮箱多

2018-06-21 12:15

北市測速王年抓4.5萬件 進帳逾7千萬

2018-06-21 23:06

燒臘店創意菜單 「姐夫是你嗎」好羞、「月底救星」是哪味？

2018-06-22 09:42

找巷街美味 台中市大飯店向小店取經

2018-06-21 16:57

咖啡狂潮23日襲捲國姓 最大獎香港迪士尼4日遊

2018-06-21 09:14

澎湖花火節壓軸 戰機再衝場掀高潮

2018-06-21 20:51

恆春半島不適合種香蕉 這對夫婦跌破眾人眼鏡

2018-06-22 09:07

烏來暴雨 蘇貞昌市政說明會取消

2018-06-21 18:29

龍舟女孩好「胸」 網讚：史上最正奪標手

2018-06-21 23:37

捷運環狀線4站都計變更 北市通過

2018-06-22 00:07

桃園一長照中心爆欠稅 27床遭拍賣

2018-06-21 23:29

瘋世足！六福水樂園推足球池 學生門票買一送一

2018-06-21 15:58

台南道路坑洞坑人 代理市長：全面檢測

2018-06-21 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top