親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

年改也扯馬英九 馬辦：蔡英文意圖把責任歸咎於前朝

桃園推動職場實習計畫 強化學子競爭力

2018-06-21 18:32中央社 桃園21日電

桃園市政府今年首創「青年職場實習計畫」，網羅百大企業、上市上櫃公司等職缺，提供大二以上在校學生實習，市府也會提供企業補助，為學生量身訂製職缺，厚植職場競爭力。

桃園市長鄭文燦今天出席「青年職場實習計畫啟動記者會」受訪表示，為了促進青年就業、減少學用落差，桃園市政府推出青年職場實習計畫，邀請桃園上市上櫃公司及非政府組織團體共19家，提供至少101個實習機會，讓年輕學子進行深度的職場體驗。

鄭文燦表示，日本多數企業是採用終身雇用制，年輕學子在大學時期幾乎就已決定未來就業方向，相較之下台灣更為自由開放，擁有更多元的選項，因此政府更需在青年就業的第一步時給予更大支持，透過業界講師的帶領進行深度學習，也可避免產生學用落差。

桃園市政府就業服務處職訓推動課長鄭維杰指出，以往私人企業實習是由各大專院校自行彙整，市府今年決定整合建立統一平台，由政府提供補助，參與企業需撰寫「職能提升計劃」，經市府審核通過才能參與。

鄭維杰表示，「青年職場實習計畫」限定設籍桃園市，且就讀國內大專院校二年級以上的在學青年，今年參與企業涵蓋台達電、麥當勞、家樂福、新光人壽、王品集團及在地知名飯店，希望藉此提供具實際學習能力職缺，打造學子的社會競爭力。

實習職場鄭文燦

相關新聞

桃園職業婦女學藝術創作 獲邀辦個展

2018-06-21 18:57

7層樓高彩繪牆 桃園「巧克力共和國」新入口意象亮相

2018-06-21 16:30

桃市15名模範公務員走紅毯 獎5萬元還有5天公假

2018-06-21 16:30

瘋世足！六福水樂園推足球池 學生門票買一送一

2018-06-21 15:58

影／義民音樂故事劇 五感體驗讓小朋友認識義民精神

2018-06-21 14:00

台灣最北的荔枝產地 新竹市23日辦荔枝節

2018-06-21 09:15

居民手作修復古道 竹縣鹿寮坑油桐步道再現

2018-06-21 08:28

三義舊山線Rail Bike試營運票價280元 7歲以下禁搭

2018-06-21 08:06

桃園防空汙 工業區擬增7處空品維護區

2018-06-20 23:45

桃園車牌辨識系統嚴抓 「汙」賊車快換

2018-06-20 23:37

桃園青年學習營 81場次免費參加

2018-06-20 23:29

父子製茶如師徒 跨世代分享賽奪冠

2018-06-20 23:27

殯葬設施緊鄰住宅區 苗市新川里反對

2018-06-20 23:23

1659公路客運移撥桃市府 未來增9站、第二趟免費

2018-06-20 17:39

苗栗市南勢坑要蓋禮廳與靈堂 上百鄉親激憤抗議

2018-06-20 11:50

桃園熱氣球嘉年華「愛心鳥」亮相 連續9天開放體驗

2018-06-20 09:21
看更多

熱門文章

三義舊山線Rail Bike試營運票價280元 7歲以下禁搭

2018-06-21 08:06

台南適合作夢？道路連3坑 市民驚問：台南怎麼了

2018-06-21 10:17

雨炸台南解渴 曾文烏山頭蓄水破億南化也半滿

2018-06-21 09:47

影／曾經的台北水源地 60年前公館長這樣

2018-06-21 17:19

闊別20多年 瀕臨絕種石虎嘉義現蹤

2018-06-21 10:26

終於！台南水情好轉 嘉南二期稻7/11先灌三組

2018-06-21 14:29

金門縣民2人成行 遠東航空5折機票大優惠

2018-06-20 22:05

影╱全台首座基隆祖孫館人潮擠爆 衛福部：可推全國

2018-06-21 11:58

萬華五十年老店六月結束營業 麗珠什錦麵、炸排骨莎喲娜啦

2018-06-21 10:59

網傳林邊超市淹水群魚亂竄影片 鄉公所報警斥散布謠言

2018-06-21 15:12

桃園車牌辨識系統嚴抓 「汙」賊車快換

2018-06-20 23:37

酒店、按摩店違規2年 柯文哲：怎沒勒令停業

2018-06-21 00:23

擺脫1％魔咒 新北搶下6座13億停車場前瞻預算

2018-06-20 20:31

北市文山區突降傾盆大雨 已發布一級淹水警戒

2018-06-21 18:03

南投碧山岩住持禪海師父圓寂 享年83歲

2018-06-21 13:16

台中診所一條街 市區縣區大不同

2018-06-21 10:19

前瞻停車場 新北搶下6座、13億最多

2018-06-20 23:30

阿里山火車近期通車 阿里山林鐵文資處7月1日掛牌

2018-06-21 08:09

台南上午又「坑」人了！警立即查證澄清是謠言

2018-06-21 11:13

居民手作修復古道 竹縣鹿寮坑油桐步道再現

2018-06-21 08:28

振興花蓮觀光 金門府會促成金門花蓮直航

2018-06-20 22:07

台北市忠孝東路四段跳電 台電搶修中預計7點復電

2018-06-21 18:09

比習近平演講還久！柯文哲為新書挑戰5小時馬拉松演講

2018-06-21 13:46

花生腐爛多 農民陰雨日「曬土豆」求出售

2018-06-20 22:31

桃市15名模範公務員走紅毯 獎5萬元還有5天公假

2018-06-21 16:30

台灣最北的荔枝產地 新竹市23日辦荔枝節

2018-06-21 09:15

花博卡不如銀行卡沒贈品 台中市府：好處比一卡皮箱多

2018-06-21 12:15

綠營批盧秀燕砍捷運藍線？藍營：是反對中央補助太少

2018-06-21 12:06

60萬人次搶報名 新北「新月水道節」 大當機

2018-06-21 00:37

台南水庫進帳逾1億噸 嘉南二期稻7/11開灌

2018-06-21 13:53

青春記憶不留白 這所學校畢典好用心

2018-06-20 22:58

咖啡狂潮23日襲捲國姓 最大獎香港迪士尼4日遊

2018-06-21 09:14

拓寬道路是圖利地下工廠？屏議員帶隊舉白布條抗議

2018-06-21 15:23

影╱阿里山公路山頭光禿造成泥流 嘉縣府查有否越界開挖

2018-06-20 20:21

企業主無精難求子 顯微取精如願當爸

2018-06-21 15:44

12童掌廚自辦謝師宴 菜名很厲害

2018-06-20 23:22

43歲讀高職 73歲得碩士…想拚博士

2018-06-20 23:24

7層樓高彩繪牆 桃園「巧克力共和國」新入口意象亮相

2018-06-21 16:30

找巷街美味 台中市大飯店向小店取經

2018-06-21 16:57

台南道路坑洞坑人 代理市長：全面檢測

2018-06-21 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top