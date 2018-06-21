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苗縣府認證貓裏老時味 14項新品入列

2018-06-21 18:29中央社 苗栗縣21日電

苗栗縣「貓裏老時味」是由縣府建構的優質農村產品品牌，今年第3屆有14項新品獲得認證，3年來已累積40件產品，是造訪苗栗農村旅遊可安心選購的在地好物。

苗栗縣政府今天舉辦第3屆貓裏老時味產品推薦頒贈典禮，縣長徐耀昌、農委會水土保持局中區分局課長翁志成、縣府農業處長陳錦俊等人，頒發14項通過老時味認證的產品標章，並邀請遊客漫遊苗栗農村。

「老時味」有客家話「古早味」之意，縣府為輔導農村再生社區傳統產品融入在地文化，創新發展，提升價值，民國104年開始辦理「貓裏老時味」認證，並經智慧財產局註冊通過標章認定，打造共同品牌加強行銷，進而帶動農村深度旅遊，至今已累積40件認證產品，每年度進行產品檢驗，保障產品安全無虞、吃得安心。

縣府農業處指出，「老時味」產品囊括一級農產品、二級加工品、三級服務及文創商品、六級體驗，以懷舊、創新精神，鏈結在地生活情感、文化傳統故事，賦予農村產業新生命。

今年獲認證的14項產品為，西湖鄉三湖社區明權工業社的冰薯、西湖鄉龍洞社區苗栗縣有機良食生產合作社的強稻有機米、頭份市廣興社區勻廷企業社的製陶體驗、公館鄉石墻社區馬郭芋頭園的田園體驗拔芋頭及芋頭、頭份市流東社區唐婆食品行唐婆醋。

苑裡鎮苑坑社區東里家風陳年老菜脯、西湖鄉湖東社區西湖水通伯柚子農莊的西湖始祖寶柚及柚子蔘、大湖鄉栗林社區神農盈科生物科技公司黑糖竹薑茶與薑黃饗宴食農趣、卓蘭鎮壢西坪社區番茄酥、頭份市廣興社區日新茶園製茶體驗、公館鄉仁安社區仁安圓滿樓小米缸。

其中，「唐婆醋」是由生態陶藝家賴唐鴉與妻子高沁余，結合藝術人文與科技，用心釀製的心血結晶。

賴唐鴉笑說，「唐婆」指的就是他的老婆，因為妻子具微生物遺傳工程專業知識背景，兩人因宗教結緣後，利用頭份老家自種的柑橘、五葉松等天然食材，以「二次發酵」技術釀製手工醋，完全無糖、無任何添加物，「完全是抱持做給家人喝的心情」。

賴唐鴉與妻子3年前結束新北市三峽的陶藝工作室，回鄉成立家庭美術館，摒棄慣行農法，連結全台各地小農，選用經認證的自然農法糙米、各式當季安全無毒蔬果、植物等食材，專注釀製各種口味手工醋，創造農村新價值。

陶藝徐耀昌美術館

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