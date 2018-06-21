居民手作修復古道 竹縣鹿寮坑油桐步道再現

2018-06-21 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



千里步道協會副執行長徐銘謙，正在向大家講解鹿寮坑油桐步道需要修復的地方。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 新竹縣芎林鄉去年的公民審議，選出5項提升芎林地區整體營造的計畫案，由於芎林鄉有豐富的古道文化資源，但部分古道現已毀損不易通行，因此「古道再現」計畫獲得多數人支持，千里步道協會副執行長徐銘謙，帶領20多位當地的居民及外地來的民眾，一起實地用手作的方式，修復鹿寮坑油桐步道。

芎林鄉華龍社區發展協會理事長詹榮妹表示，芎林鄉的古道非常多，光是鹿寮坑這邊比較大的步道就有7條，其他還有許多支線連接的部分，選擇修復的步道就屬於支線，但是這條步道在油桐花季時會有許多遊客及當地居民來訪，因此特地以這裡當作修復計畫的起點。

活動特別邀請了徐銘謙，分享並指導手作步道的案例及工法，徐銘謙說過去的祖先在建造步道時使用的傳統工法，其實比現有的工程步道好，尤其現代經常使用水泥，但是在大自然環境中，植物生長、土石鬆動、地形改變，都有可能讓水泥因此變形破裂，反而過去就地取材的建造方式，可以讓步道維持得更久。

徐銘謙帶著大家走過一遍步道，並指出哪些部份需要修復，以及如何修復，以樹林裡現有的石頭砌石駁坎，是較接近自然的傳統護坡工法，簡單卻能達到良好的防止土石坍塌功效，徐銘謙說，其實很多步道根本不需要特別鋪石板，石板在太陽照射不到的地方，容易潮濕長青苔，反而變得很滑很危險。