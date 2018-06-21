三義舊山線Rail Bike試營運票價280元 7歲以下禁搭

2018-06-21 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣三義舊山線Rail Bike軌道自行車試運轉將於7月1日起開放部分三義鄉民及觀光旅宿業者等免費搭乘體驗，8月中旬前報請交通部履勘後決定試營運時間，試營運計畫已出爐，票價訂為280元，並限制7歲以下或身高未滿110公分的孩童搭乘。

縣府指出，廠商從15日開始進行舊山線Rail Bike試運轉，路線從勝興車站穿越2號至5號隧道及魚藤坪橋至6號隧道北口折返，來回約12公里，每趟約需1.5小時，將在7月1日起配合鐵道文化節，由三義鄉公所安排部分鄉民體驗回饋地方，縣府也邀旅宿業者搭乘協助行銷Rail Bike，每天1個班次20輛車，可搭載80人。

縣府預計8月中旬前蒐集試運轉的各項數據資料及試乘者的問卷調查後，報請交通部履勘確定試營運時間，廠商已擬訂試營運計畫，勝興車站至6號隧道北口往返票價280元，暫訂每天上午9點、10點45分、下午1點、2點45分、4點30分共發車5班次。

每班次20輛車，採每輛車間隔3至5公尺放行，途中在魚藤坪橋等處設有管制站，控制每輛車保持5公尺以上的安全距離，縣府指出，Rail Bike車體設計以安全為最高原則，經過靜止煞車、行駛煞車、限速煞車及緊急手拉煞車等車輛安全測試與認證，尤其下坡路段時速達到12公里會自動限速煞車至安全範圍，避免下滑失速，上坡陡坡路段則有電動設備輔助。

縣府指出，每班次出發前30分鐘都有專人解說Rail Bike使用方式、安全規範及注意事項，還有專人隨車隊行駛確保安全及協助緊急狀況處理，預約訂票方式會在試營運前公布試營運至年底。