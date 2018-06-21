親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反制大陸一千零一招…拒搭航班 又推人民上第1線

三義舊山線Rail Bike試營運票價280元 7歲以下禁搭

2018-06-21 08:06聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗縣三義舊山線Rail Bike軌道自行車試運轉將於7月1日起開放部分三義鄉民及觀光旅宿業者等免費搭乘體驗，8月中旬前報請交通部履勘後決定試營運時間，試營運計畫已出爐，票價訂為280元，並限制7歲以下或身高未滿110公分的孩童搭乘。

縣府指出，廠商從15日開始進行舊山線Rail Bike試運轉，路線從勝興車站穿越2號至5號隧道及魚藤坪橋至6號隧道北口折返，來回約12公里，每趟約需1.5小時，將在7月1日起配合鐵道文化節，由三義鄉公所安排部分鄉民體驗回饋地方，縣府也邀旅宿業者搭乘協助行銷Rail Bike，每天1個班次20輛車，可搭載80人。

縣府預計8月中旬前蒐集試運轉的各項數據資料及試乘者的問卷調查後，報請交通部履勘確定試營運時間，廠商已擬訂試營運計畫，勝興車站至6號隧道北口往返票價280元，暫訂每天上午9點、10點45分、下午1點、2點45分、4點30分共發車5班次。

每班次20輛車，採每輛車間隔3至5公尺放行，途中在魚藤坪橋等處設有管制站，控制每輛車保持5公尺以上的安全距離，縣府指出，Rail Bike車體設計以安全為最高原則，經過靜止煞車、行駛煞車、限速煞車及緊急手拉煞車等車輛安全測試與認證，尤其下坡路段時速達到12公里會自動限速煞車至安全範圍，避免下滑失速，上坡陡坡路段則有電動設備輔助。

縣府指出，每班次出發前30分鐘都有專人解說Rail Bike使用方式、安全規範及注意事項，還有專人隨車隊行駛確保安全及協助緊急狀況處理，預約訂票方式會在試營運前公布試營運至年底。

基於安全考量，孕婦、高血壓及未滿7歲孩童、飲酒後都不能乘坐，搭乘Rail Bike全車禁菸，不能中途停車或下車，年底前魚藤坪站完工後，明年1月正式營運將以魚藤坪站為中心點，路線分別為魚藤坪至勝興（往返7.2公里）、魚藤坪至6號隧道北口（往返4.8公里），票價另訂屆時遊客將有更多元選擇。

舊山線Rail Bike軌道自行車7月1日起提供三義鄉民及觀光旅宿業者等搭乘體驗...
舊山線Rail Bike軌道自行車7月1日起提供三義鄉民及觀光旅宿業者等搭乘體驗，7歲以下孩童禁止搭乘。報系資料照片
分享
舊山線Rail Bike軌道自行車7月1日起提供三義鄉民及觀光旅宿業者等搭乘體驗...
舊山線Rail Bike軌道自行車7月1日起提供三義鄉民及觀光旅宿業者等搭乘體驗，7歲以下孩童禁止搭乘。報系資料照片
分享

票價運將禁菸

相關新聞

居民手作修復古道 竹縣鹿寮坑油桐步道再現

2018-06-21 08:28

桃園防空汙 工業區擬增7處空品維護區

2018-06-20 23:45

桃園車牌辨識系統嚴抓 「汙」賊車快換

2018-06-20 23:37

桃園青年學習營 81場次免費參加

2018-06-20 23:29

父子製茶如師徒 跨世代分享賽奪冠

2018-06-20 23:27

殯葬設施緊鄰住宅區 苗市新川里反對

2018-06-20 23:23

1659公路客運移撥桃市府 未來增9站、第二趟免費

2018-06-20 17:39

苗栗市南勢坑要蓋禮廳與靈堂 上百鄉親激憤抗議

2018-06-20 11:50

桃園熱氣球嘉年華「愛心鳥」亮相 連續9天開放體驗

2018-06-20 09:21

桃園勞動局「有頭鹿」 LINE貼圖免費

2018-06-20 00:03

平鎮流蘇步道改造 以散步讀一本書導讀

2018-06-19 23:55

後龍溪治水檢討 決「還地於民」

2018-06-19 23:52

桃園驚見毒鳥 「鳥屍如雨下」

2018-06-19 23:41

4位前末代鄉鎮市長參選 桃園4區市議員選戰超激烈

2018-06-19 19:17
看更多

熱門文章

台東路邊撐傘賣菜小女孩 讓人心疼感動

2018-06-20 10:58

美翻！新竹版金城武樹 關西小鎮魅力瘋拍照

2018-06-20 11:49

中市部分區域27日起停水23小時 影響2.4萬戶

2018-06-20 17:55

其他車站簡直仙境！全台最該打掉重建的火車站有哪些？

2018-06-20 11:21

勞工是心中最軟一塊？台南市民進黨部爆違法解僱

2018-06-20 16:13

苗栗市南勢坑要蓋禮廳與靈堂 上百鄉親激憤抗議

2018-06-20 11:50

綠黨新竹民調：拔財換將聲浪大於反對

2018-06-20 09:22

山坡開墾阻斷阿里山公路？ 縣府將再勘查整坡申請

2018-06-20 10:18

邱敬斌赴議會報告文大宿舍案 90度鞠躬為情緒失控道歉

2018-06-20 12:19

桃園熱氣球嘉年華「愛心鳥」亮相 連續9天開放體驗

2018-06-20 09:21

民進黨彰化縣黨部對違紀者開鍘 被質疑趕盡殺絕

2018-06-20 16:12

金門縣民2人成行 遠東航空5折機票大優惠

2018-06-20 22:05

中捷綠線年底試運轉 文湖線後第二條自動駕駛捷運

2018-06-20 13:17

爆了！新月水道節網路報名大塞車

2018-06-20 11:50

擺脫1％魔咒 新北搶下6座13億停車場前瞻預算

2018-06-20 20:31

三義舊山線Rail Bike試營運票價280元 7歲以下禁搭

2018-06-21 08:06

基隆基金二、三路將還公路總局 擬打掉分隔島解決塞車

2018-06-20 15:58

台中機場前違建廣告亂象 議員：台商抱怨有如第三世界

2018-06-20 12:08

神父10元起家助弱勢 劉一峰：台灣就是我的家

2018-06-20 18:02

影╱雨下不停 剛整修完的雲林縣議會也「漏雨」

2018-06-20 14:36

影╱搶攻國內外食品訂單 雲林縣推「趣味夾菜機」

2018-06-20 12:46

1659公路客運移撥桃市府 未來增9站、第二趟免費

2018-06-20 17:39

酒店、按摩店違規2年 柯文哲：怎沒勒令停業

2018-06-21 00:23

花生腐爛多 農民陰雨日「曬土豆」求出售

2018-06-20 22:31

彰化市區客運9路往溪頭公車 延駛和美今開始

2018-06-20 10:36

建商搶地？ 高雄標售土地買氣強強滾

2018-06-20 18:14

雲林縣建議停收水井規費 水利署：將研商

2018-06-20 12:34

振興花蓮觀光 金門府會促成金門花蓮直航

2018-06-20 22:07

青春記憶不留白 這所學校畢典好用心

2018-06-20 22:58

影╱阿里山公路山頭光禿造成泥流 嘉縣府查有否越界開挖

2018-06-20 20:21

種無毒愛文芒果被笑傻 他樂當「快樂傻子」

2018-06-20 18:22

阿里山火車近期通車 阿里山林鐵文資處7月1日掛牌

2018-06-21 08:09

居民手作修復古道 竹縣鹿寮坑油桐步道再現

2018-06-21 08:28

中正村公車停駛30年 林明溱助復駛明起正式通車

2018-06-20 18:17

影╱新市白蓮霧上市「有腰身」 遠東科大創新曲助興

2018-06-20 20:31

自己觀光自己救 嘉市與澎湖、金門締約

2018-06-20 15:13

前瞻停車場 新北搶下6座、13億最多

2018-06-20 23:30

汐平路有瓶頸 新北議員爭取第三期拓寬

2018-06-20 18:49

憨兒心中坦蕩蕩的美感 《恆亮的星》讓人看到創作初心

2018-06-20 17:11

「有人會去看古墓嗎？」 新北議員提問文化局長秒回

2018-06-20 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top