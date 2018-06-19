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4位前末代鄉鎮市長參選 桃園4區市議員選戰超激烈

2018-06-19 19:17聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市議員參選人浮出檯面，桃園升格前的末代鄉鎮市長褚春來、彭聖富、徐同治及陳萬德4人參選市議員，褚、彭、徐3人以無黨籍身分投入蘆竹、楊梅、新屋區市議員選戰，陳以國民黨籍參選平鎮區，桃園熟悉選情人士今天下午表示，4人挾著過去鄉鎮市長到區長建立的政績、經驗和知名度投入選舉爭取勝選，將為4選區的新人、連任市議員緊繃選戰增添變數。

桃園縣升格前，曾任縣議員後當選末代鄉鎮市長褚春來、彭聖富、徐同治、陳萬德4人，升格後，褚、徐擔任蘆竹、新屋首任區長、彭轉任桃園農田水利基金會秘書長為市民或農民服務，陳投入第一屆市議員選舉落敗後繼續基層服務，褚春來、彭聖富、徐同治、陳萬德4人決定投入蘆竹、楊梅、新屋、平鎮區市議員選戰後，目前蘆竹5人選4席、楊梅區9人選4席、新屋區3人選1席、平鎮區12人選6席，選戰愈來愈激烈。

針對褚、彭、徐、陳4人參選動機?褚春來表示，為延續他過去推動政績及新建設，蘆竹五酒桶山2期等多項建設未完成，必須熟手監督落實。徐同治說，新屋區近年建設腳步不如其他區，他熟悉政務及建設需要，希望加速建設新屋腳步投入選舉。

彭聖富以「農民代言人」參選、表示，過去鄉親支持，他在鎮、市長推動各項建設，升格後楊梅需有經驗市議員，他懷著感恩心決定繼續為家鄉打拚。陳萬德以「市政老師傅」參選、表示，他經驗豐富，過去推動市政開路及文化各項建設很多，參選是希望加速老街溪整治、平鎮火車站興建等各項在地建設速度。

前桃園縣平鎮市長陳萬德（見圖）以國民黨籍參選平鎮區市議員。記者曾增勳／翻攝
前桃園縣平鎮市長陳萬德（見圖）以國民黨籍參選平鎮區市議員。記者曾增勳／翻攝
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桃園市新屋區長、前桃園縣新屋鄉長徐同治（見圖）以無黨籍參選新屋區市議員。記者曾增...
桃園市新屋區長、前桃園縣新屋鄉長徐同治（見圖）以無黨籍參選新屋區市議員。記者曾增勳／翻攝
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前桃園縣楊梅市長彭聖富（見圖）以無黨籍參選楊梅區市議員。記者曾增勳／翻攝
前桃園縣楊梅市長彭聖富（見圖）以無黨籍參選楊梅區市議員。記者曾增勳／翻攝
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桃園市蘆竹區長、前桃園縣蘆竹市長褚春來（見圖）以無黨籍參選蘆竹區市議員。記者曾增...
桃園市蘆竹區長、前桃園縣蘆竹市長褚春來（見圖）以無黨籍參選蘆竹區市議員。記者曾增勳／攝影
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