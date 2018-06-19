平鎮流蘇步道改造 漫步客庄悠讀一本書

2018-06-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園平鎮客庄後生添手團，今天啟用改造後的新安里流蘇步道改造，由在地客家青年吳成富，以散步說故事導讀方式，設置客家山歌及客家歌謠解說牌等裝置藝術，搭配掌牛郎、伯公伯婆及水牛等場域情境式佈置，帶領在地居民及遊客，深入了解平鎮客庄文化內涵。

掌路寮平鎮客庄後生添手團，是桃園市府客家局向中央客家委員會爭取，補助返鄉青年執行營造社區風貌，經由社區居民由下而上提案及討論，營造客庄特色新興景點。

新安里原地名關路缺，位平鎮區新安里與八德區交界，早年為墾拓移民或買辦商家，到楊梅中壢的買辦道路中繼站，因地勢一高一低，形勢險要，可守可攻，是而得名。

里內社子支渠景觀流蘇步道，是附近居民運動休閒重要場所，並規劃環境教育、水資源教育及食農教育等場域，平鎮客庄後生添手團，在步道沿途，以散步說故事導讀及情境佈置，營造平鎮客庄文化內涵。

客家事務局局長蔣絜安表示，社區景觀改造計畫「在散步中讀一本書」，鑒於現代人生活繁忙、閱讀時間減少，當地居民希望將家鄉打造成自然的人文生態學習環境，讓來訪民眾以輕鬆活潑的方式沉浸在客家文化中。