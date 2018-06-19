社區有獎徵答題目太有才 「他年底要選什麼？」

2018-06-19 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



有獎徵答活動，經常在節慶中上演，卻沒想到苗栗社區結合年底選舉活動，別有創意。圖／報系資料照 分享 facebook 選舉到了！什麼都不奇怪？

縣市長、議員、鄉鎮市長及代表、村里長5項地方選舉，參選人眾多，這屆苗栗縣就有930人，下屆選舉逐漸增溫，活動經常來了一大堆擬參選人，有社區不得罪人，乾脆辦有獎徵答，來賓他們各自要選什麼項目？加深選民的印象。

地方選舉經常是參選爆炸，尤其是基層不乏政治素人，選民相對陌生，擬參選人跑行程，參加大小活動打知名度，苗栗縣最近就有社區活動，十多名擬參選人都到場，主辦的社區發展協會理事長不得罪人，自掏腰包提供手工皂當獎品，有獎徵答逐一詢問參選什麼項目？也達到介紹宣傳的效果。

有獎徵答題目千百種，當時在場一些人大開眼界，達到另類宣傳效果，認為只有選舉期間才會發生的事情，也是難得的經驗。

地方選舉人數眾多，苗栗市民代表會副主席王封台這屆競選代表時，有一次拜訪選民，發現家門前掛牌「謝絕拜票、請勿打擾」，他後來詢問選民，才得知原來是各項選舉參選人傍晚拜票絡繹不絕，選民要吃個晚餐，不時要停下來招呼，熱噴噴的飯菜變涼，只好掛牌婉拒拜票。

苗栗市一戶陳姓人家在選舉期間，家中的自動電話，只要是顯示陌生的號碼一律不接，他們表示，因為很可能是選舉民意調查或是拜票電話，接到不堪其擾。