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9勇將放棄被挖角 組拔河隊代表竹縣爭光

2018-06-18 08:01聯合報 記者郭政芬╱即時報導

「我們很想為竹縣爭光！」新竹縣一群自強國中前拔河隊員，組成拔河代表隊，今年將代表竹縣參加全民運，難得的是，不少人放棄被挖角的機會，就為了代表家鄉比賽，讓外界看見竹縣拔河風氣，這也是竹縣十多年來，首次有拔河代表隊參加全國運動會，為竹縣運動寫下歷史性的一頁。

這隻隊伍九人，近半是高中生、另有幾位是大學生，這次參加全民運動會，都相當興奮，國中畢業後，竹縣沒有資源或高中隊，只好各奔東西到外縣市，繼續走拔河路，如今在教練余興劼的號召下，選手們返鄉、備戰，蓄勢待發。

這個夢想獲得竹東兆揅科技董事長劉興藻支持，他的兒子當年也是自強國中拔河隊選手，劉興藻早在自強國中拔河隊草創期，就大力推動，多次親臨現場，發現裝備不足後，自掏腰包買裝備。劉興藻常鼓勵選手們「拔河精神」，對的事情要堅持不放棄，選手品行不能忘，這次也大力支持。

代表隊教練余興劼說，竹縣在2004年曾有一次拔河代表隊，近十多年沒有組隊參加，當他看見選手們被挖角、到外縣市練習，備感痛心，他希望能把拔河風氣帶回新竹，再次為竹縣爭光。

讓他感動的是，這些選手飲水思源，過程中一度被縣外挖角，卻放棄優渥獎學金等其他條件，希望能為竹縣出戰九月底的全民運動會，這次將參加男子室內600公斤組，暑假期將進入密集訓練期。

「帶頭做做看！」有選手告訴教練，以前國中就曾代表家鄉出戰，這次也想為新竹做點事。勇將們有幾位擁有青少年國手資格，曾獲得世界盃青少年錦標賽季軍，有的更早在國中時，多次代表出征全國賽，替竹縣勇奪兩座國中男子組的冠軍寶座。

新竹縣一群自強國中前拔河隊員，組成拔河代表隊，今年將代表竹縣參加全民運。圖／代表...
新竹縣一群自強國中前拔河隊員，組成拔河代表隊，今年將代表竹縣參加全民運。圖／代表隊教練余興劼提供
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