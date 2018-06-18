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整頓混亂中壢火車站 站前交通動線微整型

2018-06-18 07:28聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府交通局等單位，採漸進式推動中壢火車站站區交通微整型計畫，運用現有圓環現況，設置螺旋式計程車排班區，同時調整一般汽機車，接載送旅客上下車區域，降低大小車輛擠在站前等交通亂象。

中壢火車站最大問題是站前有個圓環，也因此，目前交通局作法是讓排班計程車，改採繞著圓環排隊，採螺旋式進站載客排班；市長鄭文燦表示，如果站前圓環看板，影響行車視線或車站前需更多空間，是可以考慮拆除淨空。

中壢火車站周邊交通動線混亂，市府交通局等單位著手微整形計畫，將汽車「載客區」改在火車站對面，讓小客車遠離火車站，且有較充裕空間等候載客，並將站前汽車「下客區」，改設在車站東側，旅客下車後方便就近至車站入口處。

機車接送上下客區，則分別設置車站兩側。計程車載客區則改到車站出口旁，候客計程車採螺旋式，依序繞圈站前園環排班，增加排班計程車數量，井然有序排班候客，也可避免計程車為求載客下車攬客，零星流竄人潮及車道間，或占用車道或與其他小客車爭道。

市長鄭文燦指示交通局，在中壢火車站周邊中和路、和平街、建國路、中山路等7處，增加標線型人行道，營造友善人行環境。工務局也針對中壢車站商圈辦理騎樓整平，施工迅速3天4階段，即可完工讓街道改頭換面。

桃園市府交通局中壢火車站交通微整型計畫，採螺旋式計程車排班區設計，增加排班量及秩...
桃園市府交通局中壢火車站交通微整型計畫，採螺旋式計程車排班區設計，增加排班量及秩序，改善各種接送旅客車輛交織亂象。記者張弘昌／攝影
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桃園市府交通局中壢火車站交通微整型計畫，採螺旋式計程車排班區設計，增加排班量及秩...
桃園市府交通局中壢火車站交通微整型計畫，採螺旋式計程車排班區設計，增加排班量及秩序，改善各種接送旅客車輛交織亂象。記者張弘昌／攝影
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桃園市府交通局中壢火車站交通微整型計畫，採螺旋式計程車排班區設計。記者張弘昌／攝...
桃園市府交通局中壢火車站交通微整型計畫，採螺旋式計程車排班區設計。記者張弘昌／攝影
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計程車火車站
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