慶端午不分國界！桃園移工大啖肉粽、戴香包

2018-06-16 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



慶端午不分國界！桃園市移工人數高達11萬人，屬全台之冠，為讓移工朋友更能融入台灣文化，近日逢穆斯林開齋節，恰巧碰上台灣端午節，東南亞文化書店「望見書間」也舉行開齋節慶祝活動，移民署桃園市服務站亦特地準備粽子、香包，協助多元文化交流，也關心在地移工生活。

望見書間創辦人林周熙表示，為了讓更多台灣人認識東南亞文化，於104年創立望見書間，不定期舉辦東南亞文化交流活動，也提供民眾免費借閱東南亞書籍，每周二至周六提供台灣人學習東南亞語，及移工免費學習中文等課程，期許成為「東南亞文化移動學校」，推廣東南亞文化。

日前望見書間舉辦開齋節活動，邀請在台印尼移工所組樂團「Mandalas」現場表演，吸引眾多移工參與，相當熱鬧。移民署桃園市服務站主任林萬益也準備粽子、香包，和移工朋友們共同歡慶端午節，並介紹節日的由來，吃粽子、配戴香包意義，文化交流同時也關懷異鄉打拼的移工朋友。