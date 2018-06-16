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陸上也能划龍舟 關西陸上龍舟賽熱鬧登場

2018-06-16 12:41聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

提到龍舟想到的就是水上活動，但是龍舟也可以在陸上划！今天新竹縣關西鎮舉辦第二屆陸上龍舟賽，共有十一支隊伍參加，龍舟的賽道就是大馬路，規則與水上龍舟一樣，最快抵達終點的隊伍獲勝。

主辦陸上龍舟賽的關西鎮體育會理事長王思云表示，陸上龍舟與水上龍舟最大的不同在於著力點，陸上龍舟划槳撐的是地面，藉此帶動龍舟下的輪子往前跑，為了增加摩擦力，在划槳的底部包了橡皮，讓龍舟划起來更快。

陸上龍舟最早是由宜蘭縣冬山鄉清溝社區開始發展，今年邁入第十年，清溝社區總監鄧文通自豪的說，陸上龍舟是由他與其他社區幹部及居民一起發想設計，親手打造而成，要完成這一艘陸上龍舟要花將近一個月的時間，從鋸木頭、鐵工、雕刻到彩繪，非常不容易。

與去年相同，今年關西第二屆比賽，龍舟也是與清溝社區租借，關西鎮公所秘書吳祥光表示，由於一艘龍舟的造價不斐，目前還沒有規劃地方自己打造，且龍舟也需要大空間存放。

鄧文通說，目前清溝社區也只有今天看到的這兩艘龍舟，非常珍貴，龍舟已經經過改良，最早的剎車要用木條卡住輪子，現在已經使用機車的碟煞，比較安全方便。

原本氣象預報說這幾天都會下大雨，主辦單位擔心下大雨舉辦比賽安全有疑慮，幸好天公作美，今天出大太陽，民眾在一旁搖旗加油，都希望自己社區的代表隊伍能奪得佳績。

清溝社區總監鄧文通代表清溝社區〈圖左〉贈送龍舟划槳給關西鎮體育會理事長王思云〈圖...
清溝社區總監鄧文通代表清溝社區〈圖左〉贈送龍舟划槳給關西鎮體育會理事長王思云〈圖右〉。記者陳斯穎／攝影
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陸上龍舟與水上龍舟最大的不同在於著力點，陸上龍舟划槳撐的是地面，藉此帶動龍舟下的...
陸上龍舟與水上龍舟最大的不同在於著力點，陸上龍舟划槳撐的是地面，藉此帶動龍舟下的輪子往前跑，為了增加摩擦力，在划槳的底部包了橡皮，讓龍舟划起來更快。記者陳斯穎／攝影
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今天新竹縣關西鎮舉辦第二屆陸上龍舟賽，共有十一支隊伍參加，龍舟的賽道就是大馬路，...
今天新竹縣關西鎮舉辦第二屆陸上龍舟賽，共有十一支隊伍參加，龍舟的賽道就是大馬路，規則與水上龍舟一樣，最快抵達終點的隊伍獲勝。記者陳斯穎／攝影
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龍舟賽體育
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