親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

關西古蹟羅屋書房 吸引外國遊客當手臂刺青圖案

2018-06-16 07:39聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣關西的歷史建築豫章堂羅屋書房，獲得文化部補助修復及再利用計畫核定180萬元，新竹縣文化局表示，此建築承載了上南片羅家的拓墾歷史，並呈現豐富的客家傳統建築工藝特色，極具保存價值。

羅屋書房在日據時期建造完成，由人稱「阿發司」的木匠師卓見發設計，當時羅氏子弟因上學不便，於是聘請來自廣東蕉嶺原鄉的羅仕華先生來教書，將羅屋書房作為私塾用， 1944年起，因關西街上常有空襲，羅屋書房便借給關西國小四年級以下學生上課，一直到戰後1946年，羅屋書房又借給關西天主堂幼稚園使用，1956年才歸還。

新竹縣文化局長張宜真表示，羅屋書房目前由後代，同時也是返鄉創業的青年羅仕龍經營，他以老宅結合輕旅行、客家食堂、客家菜包DIY等多樣的活化方式經營，吸引許多國外及國內深度旅行的遊客造訪。

羅仕龍說，在經營書房的這幾年，曾經有來台灣旅遊1個月的外國遊客，在離開台灣前，決定在手臂上刺3個圖，作為台灣行的紀念，而羅屋書院竟然是其中之一，這也讓他覺得受寵若驚，非常感動。

107年獲文化部補助計畫執行內容包括：羅屋書房的修復設計、再利用設計以及因應計畫，羅仕龍表示，未來期望透過規劃設計的資源導入，繼續提升老屋活化，並以百年三合院羅屋書院為平台的經營管理模式，結合周邊社區，帶動上南片羅屋聚落的活化。

新竹縣關西古蹟豫章堂羅屋書房，近年來以老宅結合輕旅行、客家食堂、客家菜包DIY等...
新竹縣關西古蹟豫章堂羅屋書房，近年來以老宅結合輕旅行、客家食堂、客家菜包DIY等多樣的活化方式經營，吸引許多國外及國內深度旅行的遊客造訪。記者陳斯穎／攝影
分享

文化局文化部
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

荷葉刈包、冰淇淋、蓮花蛋糕...來桃園蓮花季嘗鮮

2018-06-16 07:38

巨城擴店、大魯閣將開幕 掀起新竹消費戰

2018-06-16 07:33

年改影響 善團募捐金額腰斬

2018-06-15 23:48

竹市版密室逃脫 走訪舊城區

2018-06-15 23:35

老眷村國宅失修 桃市擬改善

2018-06-15 23:28

苗縣龍舟賽回竹南 徐耀昌：正本清源

2018-06-15 23:27

影／雲天宮新埔媽祖66周年慶 重現膠筏海上遶境

2018-06-15 21:05

坑西伯公「漫步安平鎮社區」景觀改造 號召居民參與

2018-06-15 19:34

一起瘋世足 竹市府在火車站轉播賽事

2018-06-15 19:27

阿公阿嬤也能划龍舟？桃園醫院「陸上划龍舟」超刺激

2018-06-15 19:27

桃園退役青年有福了！就職最高2萬1千元獎勵補助

2018-06-15 19:27

新竹市私房景點解密 小旅行走訪祕境、吃美食

2018-06-15 19:25

新竹2385戶停電 台電搶修全復電

2018-06-15 19:06

旅遊平台評選美食 新竹市獲街頭小吃精選城市

2018-06-15 17:02

防塞車？桃警：端午台66中山高平鎮往南匝道封閉兩天

2018-06-15 16:21

影／桃機排班小黃香蕉送客 助農民也拼外交

2018-06-15 16:11

年改影響捐款 達成照捐棺木代金照顧苗栗弱勢家庭

2018-06-15 15:42

警察節快樂！許忠信：支持警察組工會、保障警察權益

2018-06-15 15:31

外籍生體驗包粽 中華醫大學生提前過端午

2018-06-15 15:23

竹縣福興宮附近住戶陳情 盼縣府協調集中燃燒金紙

2018-06-15 14:50

新生倍增 桃園八德國小增建校舍 兩年內完工

2018-06-15 00:05

忍病痛 用音樂暖人心 獲總統教育獎

2018-06-14 23:52

5款低卡粽 高纖少油健康吃

2018-06-14 23:49

苗栗送5千顆愛心粽 桃園新移民端家鄉粽

2018-06-14 23:48

北埔上上幼兒園小朋友義賣玉米 存錢請兒童劇團來演出

2018-06-14 18:53

Sea集團（蝦皮）桃市結盟電商電競徵才 年輕人搶

2018-06-14 18:11
看更多

熱門文章

不用吸管怎喝珍奶？基隆人建議用這款 網友讚太有創意

2018-06-15 17:50

新竹2385戶停電 台電搶修全復電

2018-06-15 19:06

影／世堅情2.0？被拍與熟女車上密會 王世堅：幫送雞湯

2018-06-15 18:47

鋒面到 嘉義兩潭進帳12天用水量

2018-06-15 15:41

彰化沒下大雨也跟著搶收 農會門口運穀車從早排到深夜

2018-06-15 20:14

民進黨彰化縣鄉鎮市長先提名16人 其餘人選再徵詢

2018-06-15 20:08

台南大天后宮迓媽祖 周六周日交通管制

2018-06-15 16:49

中市道路標線抗滑係數「日本級」 機車自摔降低

2018-06-15 10:50

鐵砧山劍井午時水夯 風管所今封井清潔三天

2018-06-15 13:17

韓國瑜：高雄要積極推動循環經濟園區

2018-06-15 16:22

士林區饋線跳脫361戶停電 台電搶修中

2018-06-15 20:57

竹縣福興宮附近住戶陳情 盼縣府協調集中燃燒金紙

2018-06-15 14:50

雲林最小的鄉包最多粽子！褒忠歡迎來賞花鼓吃香粽

2018-06-15 09:03

影／等了一周好苦 雲林老農終於排到收割機

2018-06-15 13:40

年改影響捐款 達成照捐棺木代金照顧苗栗弱勢家庭

2018-06-15 15:42

蘇貞昌說議長請託A7 新北議長：嘴長在人身上

2018-06-15 19:51

高雄家長搶不到公幼？來試試「非營利幼兒園」

2018-06-15 12:34

台南永康崑山、大灣湖未再現 三爺宮溪排水整頓見成效

2018-06-15 15:42

雲林縣這隻青蛙太強了！把馬路都噴濕路人險滑倒

2018-06-15 19:52

太平山委外收費會貴族化？ 羅東林管處：維持中低價

2018-06-15 21:54

2018台灣芒果季-台南國際芒果節起跑

2018-06-15 12:50

林務局羅東林管處長傳由縣府參議接任 空降人事惹議

2018-06-15 22:02

百年台中車站廣場道路完工 空拍看新樣貌

2018-06-15 15:29

林口運動公園沙坑改善 大人小孩都滿意

2018-06-15 22:09

影／陳吉仲南下信心喊話 有把握今年稻農收入比去年高

2018-06-15 16:20

音浪頭城單車輕鬆騎 「烤肉BUFFET」饗宴補充能量

2018-06-15 14:49

高雄下酒菜競賽 「支支紅」海陸饗宴出線

2018-06-15 20:50

爭取日客來台 觀光業把希望放在台中花博

2018-06-15 18:10

影／繳糧車農會外大排長龍 田裡也在等

2018-06-15 16:48

豪大雨造成東石鄉掌潭村社區活動中心淹水

2018-06-15 14:45

新竹市私房景點解密 小旅行走訪祕境、吃美食

2018-06-15 19:25

端午連假3天 搭乘「台灣好行」半價優惠

2018-06-15 19:29

影／防堵性侵治療所駐草屯 當地居民「吃香蕉」抗議

2018-06-15 12:26

高雄石化產業總工會 高雄藍綠市長參選人都想拉攏

2018-06-15 21:05

鐵路高架下做什麼？ 台中取經日本變綠廊、自行車道和商圈

2018-06-15 16:38

防塞車？桃警：端午台66中山高平鎮往南匝道封閉兩天

2018-06-15 16:21

道路標線讓機車頻犁田 立委許淑華要求提高防滑標準

2018-06-15 19:56

旅遊平台評選美食 新竹市獲街頭小吃精選城市

2018-06-15 17:02

雲林第一屆龍舟大賽因風雨取消？縣府強調如期舉行

2018-06-15 18:05

競選辦公室開幕邀柯文哲參觀 時代力量：禮貌性邀約

2018-06-15 19:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top