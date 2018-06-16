關西古蹟羅屋書房 吸引外國遊客當手臂刺青圖案

2018-06-16 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣關西的歷史建築豫章堂羅屋書房，獲得文化部補助修復及再利用計畫核定180萬元，新竹縣文化局表示，此建築承載了上南片羅家的拓墾歷史，並呈現豐富的客家傳統建築工藝特色，極具保存價值。

羅屋書房在日據時期建造完成，由人稱「阿發司」的木匠師卓見發設計，當時羅氏子弟因上學不便，於是聘請來自廣東蕉嶺原鄉的羅仕華先生來教書，將羅屋書房作為私塾用， 1944年起，因關西街上常有空襲，羅屋書房便借給關西國小四年級以下學生上課，一直到戰後1946年，羅屋書房又借給關西天主堂幼稚園使用，1956年才歸還。

新竹縣文化局長張宜真表示，羅屋書房目前由後代，同時也是返鄉創業的青年羅仕龍經營，他以老宅結合輕旅行、客家食堂、客家菜包DIY等多樣的活化方式經營，吸引許多國外及國內深度旅行的遊客造訪。

羅仕龍說，在經營書房的這幾年，曾經有來台灣旅遊1個月的外國遊客，在離開台灣前，決定在手臂上刺3個圖，作為台灣行的紀念，而羅屋書院竟然是其中之一，這也讓他覺得受寵若驚，非常感動。