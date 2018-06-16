荷葉刈包、冰淇淋、蓮花蛋糕...來桃園蓮花季嘗鮮

2018-06-16 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



2018桃園蓮花季30日登場至8月12日，桃園市永平工商餐飲科輔導蓮花季各餐廳餐點多年，今年根據業界反應，不走傳統桌餐大菜路線，改依各蓮園的需求開發特色、精緻餐點 。

永平餐飲科總主廚級的老師們從40多種和蓮花主題的菜餚，篩選出超過20道菜和店家主廚討論，最後確定12道菜餚外加6種飲品、6款伴手禮，每家店指派1人參加永平為他們準備的4天集訓課程。老師們不藏私，傾囊相授每道菜的製作技巧和要訣。

餐點集訓昨天舉辦成果展，會場擺滿搭配在地食材、精簡烹調、養生觀念建構出的系列菜餚，都是今年蓮花季主推的美食，平時受歡迎的ㄚ昌伯刈包也換上荷葉麵皮，十足表現蓮花餐清爽、去膩、清香脫俗等特色。

ㄚ昌伯是客家餐廳與民宿負責人，他很高興永平餐飲科替他開發出「荷葉刈包」，因為祖傳的爌肉搭配荷葉刈包，更突顯出它的好滋味。

向陽農場的黃老闆興致勃勃學習觀光科為農場開發既在地又好喝、好吃的飲品及蓮子、荷葉口味的冰淇淋。他認為這些吸睛又好吃的飲品，一定會替他的農場帶來人潮和生意。