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巨城擴店、大魯閣將開幕 掀起新竹消費戰

2018-06-16 07:33聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹消費力強，Big City遠東巨城購物中心位於民權路上的「創藝大樓」，經歷18個月的翻新整修，昨天開幕；鄰近的「大魯閣湳雅廣場」近期投資10億元進駐新竹市，成為竹市首座大型複合式運動休閒場，將在6月27日開幕，掀起新竹百貨的激烈戰。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳指出，創藝大樓改裝後品牌數擴增至700個以上，並新引進16個餐飲、3C、戶外品牌，其中餐飲店櫃占10%，可供用餐的座位也增至4600個，持續擴大餐飲版圖。除引多元品牌，還搭配全新竹最大汽、機車各3000個停車空間及停車優惠，方便民眾吃喝玩樂一次滿足。

「餐飲類引進排隊美食，抓住消費者的胃」李靜芳說，包括日本迴轉壽司天王「藏壽司」、曾榮獲日本天皇賞殊榮，新竹獨家「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒吃到飽專賣店、被評為全球101家最佳食府。尤其，昨天香港的點心專門店「點點心」剛開幕，吸引民眾大排長龍，深受歡迎。

Big City遠東巨城購物中心每年營收年年創百億，營運長游欣宜保守預估，「創藝大樓」為巨城的延伸賣場，所賣物品更貼近民眾所需，初估將能為下半年營業額帶來6％的成長，在年度營業額至少能達3至4%。

在「創藝大樓」打破一般百貨商場型態，其中的「創藝廳」將有挑高9米、約250坪的室內空間，可邀請各界團體舉辦藝文饗宴。首場活動就是Big City第三屆「仲夏野餐音樂會」，活動15日至18日，有新竹內灣以腳踩針車製作布包聞名的「台灣水色」快閃，超夯各式甜點店，並有11組創作音樂人演出，美味饗食悅耳音樂一次滿足。

在新竹地區，商圈集中在火車站前及巨城周遭，而「大魯閣湳雅廣場」落腳在湳雅地區，將在本月27日開幕。

對於此次「大魯閣」選擇落腳在湳雅地區，主要因素是因商圈擁有高人口、住宅密度、緊鄰交通樞紐特性，加上旁邊就是全台業績名列前茅的大潤發湳雅店，被視為是成熟的區商圈，成為大魯閣的投資關鍵。地方更樂見，新竹百貨競爭激烈，將帶來更多元的服務與消費，要玩、要買一應俱全。

新竹Big City遠東巨城購物中心的「創藝大樓」昨天開幕，將陸續辦理系列活動，...
新竹Big City遠東巨城購物中心的「創藝大樓」昨天開幕，將陸續辦理系列活動，歡慶開幕。記者郭宣彣／攝影
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新竹Big City遠東巨城購物中心的「創藝大樓」昨天開幕。記者郭宣彣／攝影
新竹Big City遠東巨城購物中心的「創藝大樓」昨天開幕。記者郭宣彣／攝影
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大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市，將在6月27日舉行開幕典禮，目前已開始試營運...
大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市，將在6月27日舉行開幕典禮，目前已開始試營運。圖／新竹市政府提供
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大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市。圖／新竹市政府提供
大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市。圖／新竹市政府提供
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大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市。圖／新竹市政府提供
大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市。圖／新竹市政府提供
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大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市，將在6月27日舉行開幕典禮，目前已開始試營運...
大魯閣湳雅廣場投資10億元在新竹市，將在6月27日舉行開幕典禮，目前已開始試營運。圖／新竹市政府提供
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