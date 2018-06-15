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旅遊平台評選美食 新竹市獲街頭小吃精選城市

2018-06-15 17:02中央社 新竹市15日電

知名旅遊線上平台日前公布全球旅客心中的美食天堂，台灣新竹市的夜市與小吃，以結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，成為街頭小吃的精選城市之一。

旅遊線上平台Booking.com集結上億則的旅客評論，精選出「全球十大道地美食目的地」，其中包括台灣高雄市上榜；另外，也從旅客受訪內容整理出小吃控必朝聖的城市，評選出「街頭小吃精選城市」與「美味餐車精選城市」。

根據Booking.com官網說明，新竹市以結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，與南韓全州市並列「街頭小吃精選城市」的亞洲代表城市。

新竹市長林智堅開心表示，新竹市有許多巷弄美食，市府近年推廣行銷有成，去年出版「市長帶你吃美食」書籍，向讀者推薦在地新竹味，盼能持續打造新竹市為國際性的觀光城。

林智堅說，他個人的美食口袋名單包括無名早餐店的招牌美食「中式漢堡」，台式活力早午餐的部分則有燒餅屋、水哥養生早餐；另外，廟口鴨香飯、郭家潤餅、北門炸粿是巷弄間的常民好味道，以及艷麗PondokSunny、Luau柴寮披薩等異國風美食，也是他常造訪的店。

林智堅說，新竹市不只有美食，更有諸多歷史古蹟與生態資源，邀請民眾來趟微旅行，可以透過遍及全市的YouBike站點走訪大街小巷，體驗在轉角與古蹟相遇的驚喜，也造訪海岸、漁港及濕地，享受生態與自然景觀。

小吃林智堅

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