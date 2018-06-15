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畢業晚會後夜宿學校 小學生：想打枕頭戰

2018-06-15 15:24聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市桃園區東門國小為讓畢業生留下難忘回憶，今晚在營火晚會之後，首度安排「夜宿東門」活動，57名畢業生分別將在校內圖書館、書香樓住宿，今天下午開放打掃、布置，難得有機會和同窗共枕眠，參與學生顯得相當興奮，開心地說「今晚要打枕頭戰」，打算一起玩到通宵！

東門國小明天將舉行第80屆畢業典禮，校方有感畢業考後至畢業典禮仍有近一周時間，一周以來規畫虎頭山路跑、游泳與籃球比賽，今晚也將在風雨操場舉行畢業營火晚會，晚會過後首辦夜宿活動，採自由參加，有半數畢業生報名。

今天下午，報名夜宿的57名畢業生在師長帶領之下，男女分別帶開到校內書香樓、圖書館打掃並布置晚上要留宿的空間，校方讓學生自由發揮，「要帶什麼自己決定」，有學生從家裡帶了巧拼、瑜珈墊，還有睡袋、棉被等就寢物品。

學生施宥安開心地說，過去只有在畢業旅行時，跟同學一起在外頭住宿，這是第一次大家一起在學校睡，相當興奮，大家已經想好要打枕頭戰、玩紙牌遊戲、講鬼故事，「一起瘋狂一次，直接穿好明天的衣服入睡」，玩到盡興。

學生黃廷語、劉冠霆說，平常若有機會都是跟爸媽在外頭過夜，很難得可以離家在校過夜，還是跟在熟悉不過的同班同學一起度過，是個很新鮮的體驗，有趣的是「還可以設計自己的小窩」，相信今晚大家都可以留下難忘的回憶。

家長會長何先富今天也來了解學生準備夜宿情形，他說，現代父母生得少，許多事務都幫孩子打點的好好，這些畢業生已到一定年紀，肯定夜宿學校活動，能藉此培養他們獨立自主精神，並培養思考、解決問題能力，樂見其成。

校長伍鴻麟也提到，今年首度舉辦夜宿東門活動，全體102名畢業生，採自由報名，最後約半數畢業生、57人報名參加，其實跟原先預期有落差，部分學生認為在學校睡不習慣而沒有報名，他相信這是難得的體驗，且讓學生從做中學，今年第一年首度舉辦，期待之後能有更多畢業生攜手參與。

桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，參與畢業生合力整理睡覺環境，相當興奮...
桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，參與畢業生合力整理睡覺環境，相當興奮。記者張裕珍／攝影
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桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，參與畢業生合力整理睡覺環境，相當興奮...
桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，參與畢業生合力整理睡覺環境，相當興奮。記者張裕珍／攝影
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桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，參與畢業生合力整理睡覺環境，相當興奮...
桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，參與畢業生合力整理睡覺環境，相當興奮。記者張裕珍／攝影
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桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，校長伍鴻麟（站者）希望學生能藉此培養...
桃園區東門國小今年首度安排「夜宿東門」活動，校長伍鴻麟（站者）希望學生能藉此培養獨立自主精神。記者張裕珍／攝影
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圖書館畢業典禮

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