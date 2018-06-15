外籍生體驗包粽 中華醫大學生提前過端午

2018-06-15 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



中華醫事科技大學近60位外籍學生今天在通識教育中心的安排下，學習包粽子、縫製香包，並體驗以雄黃酒點額頭去暑毒，大家對台灣端午節慶習俗感到新鮮又有趣，直呼，「台灣的粽子還真不好綁，不但有稜有角，箍粽繩的力道更是一門學問呢！」

即將迎來端午節，遠從印尼、越南、馬來西亞等國前來中華醫大升學的外籍學生齊聚一堂，今天在校內藝術中心參加「端陽珍〝粽〞〝艾〞平安」賞味與體驗活動，印尼語老師王力行解說端午節各項習俗，包括插艾草菖蒲除毒驅瘟、立蛋、包粽子、划龍舟等，邀請學生有空也能到運河，觀賞端午賽龍舟的盛況。

中華醫大校長曾信超主持雄黃點額驅毒避邪儀式，並以雄黃酒在每位外籍生的額頭輕點，祈祝他們負笈千里來台讀書能帶著滿滿的收穫返國，鼓勵他們利用課餘時間到處走走，好好體驗台灣的風土民情。

通識中心主任王素真表示，學生們對包粽子和香包相當有興趣，尤其外籍生們拿起粽葉學習如何把米和餡料包裹起來，最後再用粽繩箍緊，如何包得紮實及捆綁又是一大功夫，有人把四角粽包成三角形，現場笑聲連連。而一個個手縫的香包精巧可愛，完工後有人已愛不釋手的別在身上。