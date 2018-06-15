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外籍生體驗包粽 中華醫大學生提前過端午

2018-06-15 15:23聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

中華醫事科技大學近60位外籍學生今天在通識教育中心的安排下，學習包粽子、縫製香包，並體驗以雄黃酒點額頭去暑毒，大家對台灣端午節慶習俗感到新鮮又有趣，直呼，「台灣的粽子還真不好綁，不但有稜有角，箍粽繩的力道更是一門學問呢！」

即將迎來端午節，遠從印尼、越南、馬來西亞等國前來中華醫大升學的外籍學生齊聚一堂，今天在校內藝術中心參加「端陽珍〝粽〞〝艾〞平安」賞味與體驗活動，印尼語老師王力行解說端午節各項習俗，包括插艾草菖蒲除毒驅瘟、立蛋、包粽子、划龍舟等，邀請學生有空也能到運河，觀賞端午賽龍舟的盛況。

中華醫大校長曾信超主持雄黃點額驅毒避邪儀式，並以雄黃酒在每位外籍生的額頭輕點，祈祝他們負笈千里來台讀書能帶著滿滿的收穫返國，鼓勵他們利用課餘時間到處走走，好好體驗台灣的風土民情。

通識中心主任王素真表示，學生們對包粽子和香包相當有興趣，尤其外籍生們拿起粽葉學習如何把米和餡料包裹起來，最後再用粽繩箍緊，如何包得紮實及捆綁又是一大功夫，有人把四角粽包成三角形，現場笑聲連連。而一個個手縫的香包精巧可愛，完工後有人已愛不釋手的別在身上。

另外，為了幫助蕉農並讓外籍生品嘗台灣水果的好滋味，校方也特地向蕉農買了數十串香蕉分享給在場師生，學校的貼心安排讓活動充滿溫馨與濃濃的人情味。

艾草、香包、雄黃酒還有好吃的台灣香蕉，讓中華醫大的外籍生提早歡慶端午節。圖／中華...
艾草、香包、雄黃酒還有好吃的台灣香蕉，讓中華醫大的外籍生提早歡慶端午節。圖／中華醫大提供
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中華醫大舉辦外籍生台灣端午習俗鮮體驗活動，校長曾信超以雄黃酒為學生點額去暑毒。圖...
中華醫大舉辦外籍生台灣端午習俗鮮體驗活動，校長曾信超以雄黃酒為學生點額去暑毒。圖／中華醫大提供
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中華醫大的外籍生認真學習怎麼包好台灣四角粽。圖／中華醫大提供
中華醫大的外籍生認真學習怎麼包好台灣四角粽。圖／中華醫大提供
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粽子端午節外籍生

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