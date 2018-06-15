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新生倍增 桃園八德國小增建校舍 兩年內完工

2018-06-15 00:05聯合報 記者許政榆／桃園報導

桃園市八德區八德國小因校舍空間不足，各處室行政人員擠到大禮堂集體辦公，校內則無教...
桃園市八德區八德國小因校舍空間不足，各處室行政人員擠到大禮堂集體辦公，校內則無教師辦公室，只能在教室內批改作業。 記者許政榆／攝影
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桃園市八德區因擴大都市計畫，近6年來人口暴增，但方圓2公里內學區僅一所八德國小，新生逐年增加，校舍已飽和，今年首度實施總量管制，民代憂心新建校舍進度緩慢，恐難負荷，市府指出，新建校舍預定年底動工，兩年內完工，也將增班滿足學區學子就學需求。

八德國小校長林世娟說，全校共有45班1200多名學生，今年6個班畢業，新生卻有9個班，新生逐年增加卻無多餘教室可用，只好騰出教務處、總務處等空間作為教室，教師沒辦公室休息，只能在班上改作業，也影響教師權益。

她說，教室不足只好進行新生入學總量管制，共有272名新生，不少新遷入學區的學子無法入學，讓不少家長不滿，目前已有16名新生轉介他校，市府為改善校舍老舊及新建校舍，已規畫改建工程。

市議員呂林小鳳說，八德區人口將突破20萬人，重劃區也達2萬多人，人口成長快速，但僅一所八德國小，市府雖規畫改建，但進度緩慢，憂心若未如期完工，未來捷運綠線、社會住宅等新建工程陸續完工，八德國小恐無法負荷。

市府教育局指出，八德國小新生人數倍增，市府將斥資4億元改善校舍，以60個班為目標，完工後每個年級可新增2班，可以滿足10年新生入學需求。

德國捷運社會住宅

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