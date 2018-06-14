忍病痛 用音樂暖人心 獲總統教育獎

2018-06-14 23:52 聯合報 記者郭宣彣／新竹報導



新竹市光華國中學生余皓婷（右起）、西門國小學生蔡宜均及民富國小學生吳意貞雖處逆境，都用音樂溫暖人心，獲得總統教育獎肯定，市長林智堅（右二）昨天表揚。 記者郭宣彣／攝影 分享 facebook

新竹市光華國中學生余皓婷、民富國小學生吳意貞、西門國小學生蔡宜均雖處逆境，都努力學習，用音樂溫暖人心，獲得總統教育獎肯定，市長林智堅昨天接見表揚，竹市有3名學生獲得總統教育獎創下紀錄，讓他感到驕傲，也敬佩她們不畏困境依舊大步向前，將正向能量傳遞給其他學生，值得讚賞。

光華國中7年9班學生余皓婷是布農族，兒時參加祭典時不慎摔入熱湯中，造成身體90%燙傷，她說，長年經歷手術清創「很痛」，脖子以下無法排汗，無法運動，她將傷疤視為特別印記，有時傷口癒合癢得像被螞蟻啃噬，隨著成長植皮部位越來越緊甚至無法行動，父母為籌措醫療費奔波，讓她不捨又自責。

「從音樂中找到自我」余皓婷說，每當身體不適時，就彈琴、歌唱轉移注意力，並參加藝文競賽及志工服務，希望成為音樂家，用美妙音樂溫暖人心。

民富國小6年2班學生吳意貞3歲時罹患慢性自體免疫性疾病，造成手腳硬皮症及骨頭萎縮變形，三年級時硬皮症侵犯到生長板，骨頭變形必須截斷部分，右腳無法穿鞋，需靠輔助才能緩慢行動。

她熱愛音樂，因開刀無法參加團練，但她每日在家練習，維持音樂水平，成為長笛首席，參加全國音樂比賽管樂合奏組獲特優殊榮，她的夢想是當醫生，希望能幫助更多像她罹患罕見疾病的兒童。

西門國小6年乙班學生蔡宜均的母親張芯慈是新住民，識字不多較難指導她課業，但總在她身旁鼓勵她「跌倒了再站起來」。蔡宜均說，她常參與美術競賽，書法、平面設計、四格漫畫獲得佳績，是直笛隊的高音笛首席，未來想成為老師，要用「愛」教學。