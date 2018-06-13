迷你普悠瑪電動車進駐苗栗站 歡迎幼兒園參訪體驗

2018-06-13 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗火車站新進駐1組迷你的普悠瑪號電動車，不僅吸引旅客目光，也成為拍照亮點，鐵路警察局台中分局指出，迷你普悠瑪號將進駐苗栗站1個月，歡迎幼兒園申請參訪體驗，警方也會安排鐵道安全宣導，讓鐵路安全教育往下扎根。

鐵路警察局台中分局長張天賜說，這列迷你的普悠瑪號電動車共有兩節，每節長約1.5公尺，兩節共可乘坐6人，由電動代步車改裝，造型可愛吸睛，是吸引人群的利器，該局特別向台中鐵道故事館商借，配合鐵道安全宣導時，讓親子體驗，寓教於樂。

這列迷你普悠瑪號停放在苗栗鐵路派出所前，吸引往來旅客的目光，更受小朋友喜愛，不少人拍照留念，所長黃國忠說，警方利用暑期加強鐵道安全宣導，將結合縣內的大型活動出動迷你普悠瑪號供民眾體驗，包括7月3日校外會等單位舉辦的反毒、反詐騙等宣導活動。

張天賜說，這列迷你普悠瑪號將巡迴各站供民眾體驗，苗栗站預計進駐到7月15日，歡迎幼兒園申請參訪體驗，警方也會利用機會安排鐵道安全宣導，讓小朋友了解鐵路交通安全的基本知識，例如普悠瑪號、太魯閣號等列車車速都快，行進間在車上嬉戲、走動都容易發生危險等。