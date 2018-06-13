影／客家成長禮 700學童挑擔體驗傳承

2018-06-13 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



客委會客家文化發展中心今天上午在台灣客家文化館舉辦「客家挑擔成長禮」，共有16校近700名國小畢業學童參加，其中包括新北市大觀國小遠道而來的師生，和苗栗在地學童一起進行「奉茶感恩」、「智慧巾加勉」、「挑擔傳承」儀式，迎接人生的未來階段。

客發中心主任何金樑說，客家成年禮前年第一次辦理時只有銅鑼鄉6間學校160多名學童參加，去年擴大辦理，今年有更多學校表明想參與，除了苗栗在地學校，客發中心也樂於跨縣市推廣。

今年客家成長禮結合「奉茶感恩」、「智慧巾加勉」、「挑擔傳承」三大主題，將客家人以茶敬客、以茶感恩的茶文化精神，透過奉茶儀式表達學生對師長、同窗的感謝之意。

學生代表以流暢的客家話致謝詞，感謝師長的諄諄教誨，奉茶儀式後，何金樑帶領來賓為「後生」繫上智慧巾，勉勵孩子用智慧面對人生的難題，台下畢業生也互相繫上智慧巾，共同祝福；來賓最後共同將扁擔傳承給學童，象徵將客家先民辛勤的精神交付，期許大家肩負起責任，耕耘豐富人生。

上午活動開始前，學童挑擔進入會場，扁擔內有白米、粢耙、領巾、花布袋等小禮物和紀念品，各校學童齊聚；活動獲得各界支持，苗栗縣頭份、銅鑼、西湖等地鄉鎮首長都參與，京元電子邀新竹交響樂團帶來多首樂曲，新開國小學童也表演小提琴，場面熱鬧。