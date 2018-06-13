親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

才造成苗栗大跳電 通霄電廠舊機組今天起火

退休教師集體訴訟3天登記高市破6百 他哭：老了怎麼活

影／客家成長禮 700學童挑擔體驗傳承

2018-06-13 21:05聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

客委會客家文化發展中心今天上午在台灣客家文化館舉辦「客家挑擔成長禮」，共有16校近700名國小畢業學童參加，其中包括新北市大觀國小遠道而來的師生，和苗栗在地學童一起進行「奉茶感恩」、「智慧巾加勉」、「挑擔傳承」儀式，迎接人生的未來階段。

客發中心主任何金樑說，客家成年禮前年第一次辦理時只有銅鑼鄉6間學校160多名學童參加，去年擴大辦理，今年有更多學校表明想參與，除了苗栗在地學校，客發中心也樂於跨縣市推廣。

今年客家成長禮結合「奉茶感恩」、「智慧巾加勉」、「挑擔傳承」三大主題，將客家人以茶敬客、以茶感恩的茶文化精神，透過奉茶儀式表達學生對師長、同窗的感謝之意。

學生代表以流暢的客家話致謝詞，感謝師長的諄諄教誨，奉茶儀式後，何金樑帶領來賓為「後生」繫上智慧巾，勉勵孩子用智慧面對人生的難題，台下畢業生也互相繫上智慧巾，共同祝福；來賓最後共同將扁擔傳承給學童，象徵將客家先民辛勤的精神交付，期許大家肩負起責任，耕耘豐富人生。

上午活動開始前，學童挑擔進入會場，扁擔內有白米、粢耙、領巾、花布袋等小禮物和紀念品，各校學童齊聚；活動獲得各界支持，苗栗縣頭份、銅鑼、西湖等地鄉鎮首長都參與，京元電子邀新竹交響樂團帶來多首樂曲，新開國小學童也表演小提琴，場面熱鬧。

「希望和同學一起留下回美好的回憶！」大觀國小學童賴昱銓腳受傷，但不放棄機會，坐輪椅和師長、同學一起遠道從板橋專程來參加，感受充滿客家文化特色的成長禮。

來賓為學童繫上「智慧巾」，勉勵大家用智慧面對人生難題。圖／客家文化發展中心提供
來賓為學童繫上「智慧巾」，勉勵大家用智慧面對人生難題。圖／客家文化發展中心提供
分享
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加。圖／客家文...
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加。圖／客家文化發展中心提供
分享
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加，各校學童上...
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加，各校學童上午挑擔進入會場。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣大湖鄉新開國小學童表演小提琴。圖／客家文化發展中心提供
苗栗縣大湖鄉新開國小學童表演小提琴。圖／客家文化發展中心提供
分享
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加，各校學童上...
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加，各校學童上午挑擔進入會場。記者胡蓬生／攝影
分享
來賓為學童繫上「智慧巾」，勉勵大家用智慧面對人生難題。圖／客家文化發展中心提供
來賓為學童繫上「智慧巾」，勉勵大家用智慧面對人生難題。圖／客家文化發展中心提供
分享
客發中心連續第3年辦客家成長禮，學生進行「奉茶感恩」的儀式。圖／客家文化發展中心...
客發中心連續第3年辦客家成長禮，學生進行「奉茶感恩」的儀式。圖／客家文化發展中心提供
分享
學童在客家成長禮活動中開心地挑擔，象徵傳承客家先民精神，肩負責任耕耘豐富人生。圖...
學童在客家成長禮活動中開心地挑擔，象徵傳承客家先民精神，肩負責任耕耘豐富人生。圖／客家文化發展中心提供
分享
新北市大觀國小學童賴昱銓腳受傷，仍開心地坐輪椅到台灣客家文化館參加成年禮活動。記...
新北市大觀國小學童賴昱銓腳受傷，仍開心地坐輪椅到台灣客家文化館參加成年禮活動。記者胡蓬生／攝影
分享
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加，各校學童上...
客委會客發中心連續第3年辦客家成長禮，今年有16校近700名學童參加，各校學童上午挑擔進入會場。記者胡蓬生／攝影
分享

客家文化交響樂團

相關新聞

法拉利惡質停上人行道 車上夾著議員證惹議

2018-06-13 15:09

賣食材單純的早餐！ 工程師兄弟換跑道也很賺

2018-06-13 14:19

機場回饋金靈活用 開設長青樂活課快樂養老

2018-06-13 12:21

防致災性豪雨 桃市開放領沙包

2018-06-12 23:31

苗栗草根農業會議／限制農機補助 老農無語問蒼天

2018-06-12 23:29

桃園生命線 大夜輪班20人苦撐

2018-06-12 23:06

桃竹苗生命線窘境 缺人、缺經費

2018-06-12 23:02

跳脫藍綠惡鬥無色覺醒？ 桃園市議員無黨參選爆炸

2018-06-12 19:48

弱勢生想吃肉粽沒錢買 桃園家扶送肉粽溫暖上百家庭　

2018-06-12 19:16

竹市補助低碳家園 首推客製化綠屋頂打造空中花園

2018-06-12 19:05

復興藺草編織工藝 地方卻憂心「沒人種草」　

2018-06-12 19:01

職場成求助新議題 生命線招募大夜志工

2018-06-12 18:56

新竹市政府掛保證 水花派對水質沒問題

2018-06-12 18:29

影／新竹10元便當到明天 3菜1肉老闆做愛心

2018-06-12 17:47

苗栗縣鼓勵青年返鄉 創生工坊推產業亮點

2018-06-12 17:39

暑假不無聊 桃園暑期營隊3萬7千個名額報名開跑

2018-06-12 17:15

搶救媽媽手、滑鼠手 工研院攜馬偕研發3D列印輔護具

2018-06-12 17:04

6月15日起10天在新竹市搭公車可抽大獎

2018-06-12 16:09

桃園生命線缺人也缺錢 首度推零錢箱勸募

2018-06-12 16:02

竹市交警小編超用心 民眾寫卡片感謝

2018-06-12 14:12

前進北車推銷桃園好禮 鄭文燦：用打群架方式賣出去

2018-06-12 12:28

族語叫號超貼心 桃市復興衛生所獲首屆政府服務獎

2018-06-12 11:54

竹縣竹東曉江亭、峨眉天主堂 獲文化部補助修復再利用

2018-06-12 10:35

嚴防致災性豪雨 北水局一手抗旱、一手防汛

2018-06-12 09:17
看更多

熱門文章

高雄景氣差 「褲子大王」：百姓吃不飽還談什麼台灣價值？

2018-06-12 21:41

影／「你要不要選總統？」 朱立倫的回答讓學生報以掌聲

2018-06-13 17:34

過水升官？議員批張花冠1個月連換3名秘書長

2018-06-13 10:38

國民黨公布台東縣議員、鄉鎮市長提名及核准參選名單

2018-06-13 10:43

長頸鹿確定掰掰了 木柵焚化廠新版煙囪出爐

2018-06-13 19:02

美簽年代AIT一句話 造就「羽絨衣一條街」

2018-06-12 23:47

金門被臭味籠罩？ 原來是大量堆肥惹禍

2018-06-13 15:12

法拉利惡質停上人行道 車上夾著議員證惹議

2018-06-13 15:09

朱立倫想送鳳梨被打槍 社工喊：「不能旺啊」

2018-06-13 10:56

台大雲林分院獲贈鳳梨 幫助農民「沒有禁忌」

2018-06-13 11:57

草屯療養院將設「性侵治療所」？地方反彈院方澄清

2018-06-13 14:10

溪頭立德飯店「不玩了」 台大收回自營

2018-06-12 23:28

「走著走著就沒錢了…」 藍營議員參選人臉書曬心酸

2018-06-13 15:09

旗津新航線 棧貳庫直航旗津開航了

2018-06-13 11:47

「一場雨就禁不起檢驗」 台南運河雨後惡臭 市府：逐漸改善

2018-06-12 22:51

阿里山最美夏季銀河星空 360度環景星光燦爛

2018-06-13 14:02

台東百年瓊崖海棠夫妻樹 死後43個颱風屹立不倒！

2018-06-13 10:09

農田保衛戰！稻草人會動 嚇壞流氓老鳥

2018-06-13 10:00

影／92歲獨居傅爺爺常吃冷飯 熱心志工送電鍋好暖心

2018-06-13 12:15

中市又追加94億預算 藍營批另類台中之光

2018-06-13 18:13

林口中正路將變妝 4個工作天路磚變柏油路

2018-06-13 08:14

驗證日本人祖先是否來自台灣 竹筏挑戰航向與那國島

2018-06-13 20:23

台南冠軍咖啡 送美國認證 創台灣史上最高分

2018-06-12 22:53

台中免費停車證 交通局：將控制不再多發

2018-06-12 23:41

柯文哲還債500億 林右昌：基隆還債比例更高

2018-06-13 15:28

僅存藍皮火車 沒冷氣卻是鐵道迷的最愛

2018-06-12 23:08

水庫趕在暴雨前放水 稻農憂心怕缺水又怕雨太大

2018-06-13 18:10

協和電廠汙染北市？ 基市府、學者交鋒

2018-06-12 23:47

冬季大眾運輸免費搭 高市續辦

2018-06-12 23:09

日月潭孔雀園BOT 邵族要求撤銷

2018-06-12 23:55

淡水大南瓜有望破千斤 瓜農照護像住VIP

2018-06-12 20:40

安坑輕軌列車 選出「光耀金」

2018-06-12 23:36

新北動保員爆棄犬 朱立倫：應開除、法辦

2018-06-12 23:35

北市修法／新生跟爸媽共同設籍 才優先入讀國小

2018-06-12 23:26

里長怨街道管線雜亂 侯友宜：踴躍檢舉不然就把它剪掉

2018-06-13 16:28

鎖管季推5遊程 小卷禮盒限量優惠

2018-06-12 23:53

小眾市場生態旅遊 這群碩士經營有聲有色

2018-06-13 19:09

鳳梨加竹筍！ 古坑公所與劍湖山行銷當地農產

2018-06-13 12:39

大學畢業沒穿上學士服 到百歲時穿上博士服

2018-06-13 17:27

壯圍種瓜中之王 周六哈密瓜節

2018-06-12 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top