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五官深邃！賽夏族刑警破案有撇步

2018-06-13 19:05聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣刑警大隊二大隊隊長朱義政，擁有深邃五官，原來他是不折不扣的賽夏族原住民，只要有時間，他一定回部落籌備「矮靈祭」。他擁有原住民的衝勁，年年破大案，今年他帶隊查緝詐欺美國華人的機房，逮補13名犯嫌，今天警察節，新竹縣警察局局長張榮興，親自頒贈「查緝詐欺機房有功人員獎」給朱義政，於以表揚。

朱義政（50歲），他來自五峰鄉賽夏族部落，從警超過30年，偵破多起受矚目案子，曾快速偵破竹東一名國中少女遭殘忍殺害案件，以及槍擊殺人等。他說，除了刑案外，他身為賽夏原住民，也很關注「山老鼠」肆虐盜伐集團，及毒品案。他說，有許多不肖業者利用原住民的善良性格，利用毒品來控制族人，讓他相當痛恨。

今年2月初，在五峰鄉山區，在飄下細雪之際，他帶隊臥冰埋伏，順利破獲以謝姓為首的盜伐集團。

朱義政表示，從警得與地方經營人脈佈線，面對各種階級、各種身份，都得面面俱到。今年，為偵破專門詐騙美國洛杉磯華人的詐騙機房，在機房外飼養多隻看門口狗，只要一靠近就會被吠，為卸下「狗狗」的心房，他們花了不少時間與狗狗培養感情，才能在攻堅時，狗狗不叫，順利逮捕13名犯嫌。

朱義政除為優秀警察外，他也是賽夏族原住民，十分擁護原民文化。他說，賽夏族傳統祭典矮靈祭（巴斯達隘），以每2年為1小祭，10年1大祭，只要有時間，一定會盡可能排除萬難，協助籌備祭典。

過去，朱義政曾擔任祭典護城組組長，「矮靈祭是很莊重的祭儀。」怕外來者觸犯禁忌，他負責維護場內祭典的順利進行，並提醒、制止遊客不經意間可能的冒犯行為。也曾擔任「祭屋」內的工作，按照部落的習俗，幫族人、貴賓與遊客綁上象徵避邪的芒草。

從警30年來，朱義政發覺犯罪型態隨時在改變，手法持續進化，他也在勤餘時間積極進修，「這是職責義務所在，就是警察的使命。」

今天，新竹縣警察局辦警察節，由縣長邱鏡淳親自頒發給警察局所屬小隊長劉家琦榮獲全國模範警察、警員曾振嘉與侯凱鉅獲選全國績優警勤區、警務員黃家興獲評刑事鑑識楷模等獎項。

邱鏡淳也表揚竹北分局先後破獲「天道盟太陽會-桃竹苗分會」及「風飛砂幫-竹北分會」組織幹部涉嫌殺人未遂、恐嚇取財、搶奪等案。除外，活動中也表揚警察局績優志工曾素美及績優義交等人，以及轉頒服務滿30年、20年及10年的資深績優警察獎章。

另，響應警察節，警察局今天舉辦捐血活動，共捐血122袋、3萬500C.C.，樹立警察人員熱心公益、勇於助人的楷模。

新竹縣警察局刑大二大隊長朱義政（右），從警超過30年，曾獲得新竹縣模範警察殊榮。...
新竹縣警察局刑大二大隊長朱義政（右），從警超過30年，曾獲得新竹縣模範警察殊榮。記者郭宣彣／攝影
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新竹縣警察局刑大二大隊長朱義政，從警超過30年，曾獲得新竹縣模範警察殊榮，今年警...
新竹縣警察局刑大二大隊長朱義政，從警超過30年，曾獲得新竹縣模範警察殊榮，今年警察節再獲「查緝詐欺機房有功人員獎。」記者郭宣彣／攝影
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警察原住民賽夏族

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