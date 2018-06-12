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苗栗縣鼓勵青年返鄉 創生工坊推產業亮點

2018-06-12 17:39中央社 苗栗縣12日電

苗栗縣政府與國立聯合大學今天舉辦青年洄游創生論壇，邀返鄉青年分享創業歷程及成果，為鼓勵更多青年回到苗栗，開創產業，今年度青年洄遊創生工作坊即日起開放線上報名。

國立聯合大學今天在八甲校區客家講堂舉辦青年洄游創生論壇，聯大副校長柳文成、苗栗縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭德俊及多名「洄游青年」出席座談，從產官學多方角度，分享討論苗栗推動青年投入地方創生的相關資源及未來發展方向。

會場展出藺子工作室、昀昇蛋品、張記食品行、勤晨有機農場的創意產品，聯大原住民文化產業專班學生也以「山海」為主題展出裝置藝術，展現苗栗產業創新特色，吸引不少師生參觀。

徐耀昌指出，年輕人擁有的創新思維是地方永續發展最大動力，以休閒農業為例，不少青年返鄉務農，結合文創、數位管理及網路行銷，幫助推展無毒有機農業，打開苗栗特色農產知名度，他鼓勵青年朋友找到生涯規劃的立足點，立定志向不要怕吃苦，就有機會成功。

聯大副校長柳文成表示，聯合大學除了申請經濟部中小企業處補助推動苗栗產業創生服務聯盟，執行教育部高教深耕計畫時，也特別規劃青年洄游工作坊，延續培訓導引青年洄游苗栗，投入地方創生，善盡大學社會責任。

縣府勞青處說，苗栗縣政府自104年起連年辦理苗栗文創青年洄游工作坊，催生出不少創業亮點，今年由由聯合大學接續主辦，更名為「苗栗青年洄游創生工作坊」，透過一系列基礎課程、實地參訪、營運計畫書撰寫等培訓輔導，協助青年團隊創業，即日起開放18至45歲青年免費報名，更提供優勝團隊材料補助金共新台幣10萬元。

創業徐耀昌文創

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