6月15日起10天在新竹市搭公車可抽大獎

2018-06-12 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市政推廣新版「iBus_新竹市APP」，將於6月15日至24日舉辦「公車去哪兒」闖關抽獎活動，副市長沈慧虹表示，新版「iBus_新竹市APP」有四大特色，希望提升市民搭乘大眾運輸工具意願，進而改善竹市交通，並促進觀光發展。

交通處說，「iBus_新竹市」102年上線，功能較為陽春，新版「iBus_新竹市APP」的四大特色為「使用者介面更友善」、「系統更穩定」、「納入大新竹區公車資訊，包含新竹縣公車及科管局接駁巴士，以及結合台、高鐵等交通工具資訊」、「更貼心的到站提醒設定以及AR導覽功能」。

交通處長倪茂榮表示，期盼藉APP改版升級，並吸引更多搭乘公車的潛在族群，將於6月15日至24日舉辦「公車去哪兒」闖關活動。民眾只要下載「iBus_新竹市APP」，即可獲得一組設備編號。利用APP搭乘市區公車到指定景點，掃描景點公車站牌上的QR-CODE，就可以解開闖關九宮格的景點圖示。

倪茂榮表示，景點包含南寮親子沙灘、隆恩圳、市府州廳、綠園道等，九宮格景點圖示連成2條線後，即可獲得抽獎資格，獎項包含電競筆電、腳踏車等。活動詳情可至竹塹交通資訊網官網及「公車去哪兒」網站查詢。