桃園生命線缺人也缺錢 首度推零錢箱勸募

2018-06-12 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園生命線成立27年，每年來電6萬多通，近年隨時代變遷，以信件留言方式求助也變多，去年約有852件，但接線心理支持服務仍是重要一環，全部接線志工139人，大夜班僅占了20人，整體接線率僅2成5，桃園生命線今首度發起零錢箱勸募，也疾呼擴大召募大夜志工，盼生命線服務不致斷線。

桃園市生命線協會以「1995」專線，夜以繼日提供桃園人傾訴人生低潮與困頓，由於目前志工139人，按人力調度維持白天4條專線、夜間2條專線，但一年來電量高達6萬多通，許多電話因佔線無法接通，接聽率僅25.44%。

桃園市生命線協會主任張翠華說，分析來電求助者狀況，前三名分別為精神疾病、家庭問題與職場問題，其中職場問題擠下情感問題成為前三名，顯見桃園為工商大市，勞工心理困擾居高不下，年輕人透過信件或留言求助也不少。

社工督導江怡芬說，大夜接線志工值班為深夜10點半至隔天早上7點半，但目前志工僅20人，考量體力與人力，採2周輪值1次，最好需要再40名志工加入大夜班，才能維持每天24小時接線，由於志工訓練成本開銷大，也盼各界捐助。