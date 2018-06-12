交警小編超用心 民眾專程寫卡片給他們

2018-06-12 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市警察局交通隊小編黃竹青經營粉絲專頁「風城交通168」超受歡迎，除了常舉辦抽獎活動，還舉辦繪畫比賽，過年過節都有小朋友寄卡片道交通組給小編，成為竹市交通隊最受歡迎的人。新竹市警察局辦理多場小小警察體驗營，適逢615警察節，也收到雪片般的塗鴉與賀卡感謝警察叔叔的辛勞。

竹市警局交通隊針對國小學生舉辦繪畫比賽，今年邁入第7年，黃竹青從一開始就是承辦人，她說往年作品從300件開始，逐年增加，今年一共有800多件作品，根據黃竹青觀察與了解，她說這個繪畫比賽最吸引小朋友的事竟是「前三名可以在學校搭警車去警察局受獎」及「由市長親自接見」，因此國小生都很熱烈參與，今年繪畫比賽13日將頒獎。

而原本繪畫比賽低年級、中年級、高年級組前三名與各分級的十位佳作作品都在新竹鐵道藝術村等地方展覽，後來黃竹青覺得效果不佳，因此轉而到各校巡迴，她說南寮國小、曙光國小、陽光國小、舊社國小等在近幾年的宣導與推廣下，參賽學生越多，陽光國小老師看到其他學校學生回饋給陽光國小學生作品的內容，也感動不已，而將原本兩周的展期自動要求延長至一個月。

黃竹青表示，過去新竹市警局的粉絲頁包含刑警大隊、交通隊、警察局等單位，每次只要發布什麼消息很快就被洗版，黃竹青為了有效發布交通安全宣導，自103年起決定「自立門戶」，開設「風城交通168」粉絲專頁，她持續藉由有獎徵答等活動，廣發交通安全宣導品，甚至還因為努力推廣獲得全國業務第一名的頒獎，並受邀到警政署分享經營粉絲頁的心得。

黃竹青在沒有人要求下，每天上午8時與晚上6時主動更新貼文，還不時舉辦送宣導品的抽獎活動，養出一群鐵粉。這群鐵粉來自台灣各地，有的會送水果、或吃的喝的，還有粉絲的小孩滿月時，特地送彌月蛋糕與黃竹青分享，甚至在黃竹青出國度假時，粉絲還自己安排值日生輪流和其他粉絲互動，讓粉絲頁充滿台灣獨特的人情味。