響應世界海洋日 竹市「海底撈巡守隊」守護海洋環境

2018-06-09 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了響應聯合國「世界海洋日」，新竹市今天在新竹漁港，動員21艘環保艦隊與25個團體，共506人，一起撿拾港區及沙灘垃圾，總共清除將近1600公斤的垃圾以及540公斤資源物，新竹市環保局長江盛任授旗給今年新成立的「新竹市海底撈巡守隊」，感謝潛水人員清除新竹漁港海底覆網，打撈港區海面的海漂垃圾。

江盛任表示，海底撈巡守隊成員目前有15位新竹地區的潛水教練，過去每年的4到5月海象穩定期間，都會主動進行海底垃圾清理工作，一直到9月東北季風開始才會停止，江盛任強調，將這些教練志工集結起來成立「海底撈巡守隊」，是希望聚集更多有心的民眾，不一定要具備潛水技術，就算只是在岸邊撿垃圾，都能幫忙保護海洋生態。

海底撈巡守隊隊長陳爵已經投入海底覆網清除工作3年，他說每次全副武裝潛水下海，都看到海底非常多的漁網，這些漁網都是破壞環境的兇手，若要清除必須拿刀用力割除，裝進浮力袋再由漁船運回，看到海洋生態被破壞覺得很難過，也呼籲更多熱心的民眾可以加入他們的行列，一起守護這片海洋。

除了邀請民眾與志工一起保護海洋環境，環保局也強化新竹漁港港區及海底垃圾清除回收機制，江盛任表示，環保局積極進行源頭管制，結合新竹區漁會及海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊，成立「海洋風收站」回收資源物，並針對漁業廢棄物，制定回收獎勵機制提高參與意願，希望能減少廢棄物進入海洋變成海洋垃圾。