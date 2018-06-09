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我們不一樣！華山國中學生親手打造總舖師謝師宴

2018-06-09 11:40聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

又到了鳳凰花開，畢業生對校園道別的季節，學生最重視的除了畢業典禮之外，就是謝師宴了，通常學生會選擇到餐廳享用現成的美食，但今年新竹縣華山國中的謝師宴很不一樣，從種植食材、烹煮、擺盤到桌邊服務，通通都由學生自己來。

華山國中一直以來積極推動食農教育與環境教育，學生在校園中栽種許多蔬果，如九層塔、小番茄、地瓜葉與空心菜等，當畢業季來臨，學生在規劃謝師宴時突然臨機一動，「為什麼不乾脆用我們親手栽種的蔬果來做菜呢？」，一場由學生種植食材、下廚做菜到擺盤及服務的「華山總鋪師謝師宴」就此展開。

華山國中校長張家芸表示，學生提出這個想法時，老師都很贊成，這是一個讓學生有展現技藝教育學習成果的機會，且透過學生自己規劃到完成的謝師宴，更能讓師長們感受到學生滿滿的感恩。

九年級的導師紛紛表示，可以感覺到學生的用心，學生對於這場謝師宴非常重視，甚至還是先舉辦「料理小當家」大會，確認菜色、味道、擺盤等流程細節，10多道料理都非常美味，更重要的是充滿了學生的心意。

華山國中家長會長曾揚景認為學校的特色教育很棒，他的孩子也是今年畢業，他看到孩子從做中學的技藝教育中，學會正向思考，且回家後也會幫忙做菜，甚至對烹飪產生興趣，找到自信與對專業的堅持，這是他意想不到的收獲。

另外，華山國中也在畢業前夕與曼都髮型設計合辦「幸福送暖、讓愛從頭」義剪活動，讓位處偏鄉的學生，透過義剪活動，感受到社會的關懷，也希望每一位畢業生都能在畢業典禮上，展現出最美最自信的樣子。

新竹縣華山國中今年的謝師宴很不一樣，從種植食材到烹飪擺盤，都由學生親自動手。圖／...
新竹縣華山國中今年的謝師宴很不一樣，從種植食材到烹飪擺盤，都由學生親自動手。圖／學校提供
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新竹縣華山國中今年的謝師宴由學生一手包辦，下廚做菜到桌邊服務，要讓師長們感受到滿...
新竹縣華山國中今年的謝師宴由學生一手包辦，下廚做菜到桌邊服務，要讓師長們感受到滿滿的心意。圖／學校提供
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畢業典禮食農教育偏鄉

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