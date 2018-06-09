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苗栗市YouBike於26日率先啟用 竹南頭份7月跟進

2018-06-09 07:44聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗市已有5個YouBike租賃站點設置完成，將於26日率先開通啟用。圖／報系資...
苗栗市已有5個YouBike租賃站點設置完成，將於26日率先開通啟用。圖／報系資料照
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苗栗縣苗栗市、頭份市及竹南鎮6月底前要完成10處YouBike公共自行車租賃站點，其中苗栗市已有5個站點設置完成，將於26日率先開通啟用，讓民眾搶先體驗YouBike的便利，縣府12日至22日也安排多處駐點提供會員註冊服務，頭份及竹南部分站點則預計7月初可以啟用。

縣府選訂苗栗、頭份及竹南3個人口稠密的市鎮引進公共自行車租賃系統，經公開招標由微笑單車股份有限公司(YouBike)得標，6月底前要建置完成10站，9月底增加至30站，總共提供1200輛公共自行車。

縣府指出，苗栗市已有5處租賃站點建置完成，包括苗栗火車站、縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工，正進行測試及驗收，將於26日率先開通啟用，頭份、竹南已建置完成的租賃站點為頭份市公所、頭份運動公園、苗北藝文中心、竹南火車站、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工等，預計7月初可以開通啟用。

苗栗縣YouBike租借採累進費率，4小時以內每30分鐘10元，4至8小時每30分鐘20元，8小時以上每30分鐘40元，還車後15分鐘內不得於同站借車，至於前30分鐘是否有補助，縣府尚需籌措財源仍在評估中。

縣府指出，YouBike開通啟用後，可以使用已註冊完成的一卡通或悠遊卡等電子票證進行租借服務，可以先行至YouBike官網或下載APP辦理註冊，為方便民眾註冊，縣府也安排12日至22日由YouBike公司派員駐點提供會員註冊服務，時間及地點11日會公布在縣府網站。

另外，26日上午在縣府文化觀光局前舉辦啟用儀式，現場也有服務人員協助辦理註冊服務，也可利用已啟用的租賃場站主機Kiosk註冊，即可租借YouBike，通勤、通學及慢遊市區景點將更加便利。

苗栗市已有5個YouBike租賃站點設置完成，正進行測試及驗收，將於26日率先開...
苗栗市已有5個YouBike租賃站點設置完成，正進行測試及驗收，將於26日率先開通啟用。記者黃瑞典／攝影
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YouBike自行車一卡通

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