又停電！桃園永安漁港遊客觀光漁市嘗鮮 熱爆直冒汗

2018-06-08 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



「怎麼又停電」、「又不是沒繳電費」，桃園市永安漁港這兩天下午都突然停電，一停就是2小時，今天下午2點又停電，漁會辦公室、觀光漁市場沒電沒冷氣，用餐嘗海鮮、吃新屋鵝肉遊客的遊客一邊吃一邊汗水直冒，忍不住上網抱怨「熱烘烘 熱爆了....」、「永安漁港 大停電」，店家一肚子火，因為這周已經不只一次停電。

中壢區漁會辦公室在永安漁港，總幹事黃德汶也忍不住吐苦水，這周已經兩、三次停電，昨天和今天都在下午天氣炎熱的時候，從新屋中山西路(縣道114線)過台15線以西3公里幾乎整個永安里都停電，更早是社子先停電再「輪到」永安，打電話給台電派出搶修車，停了約2小時。

黃德汶說，漁會停電2小還能正常辦公，漁市場熱食區雖然有備用發電機，但只能供應冰箱等設備電力，用餐區沒冷氣，遊客抱怨「熱爆了」可想而知。明後天是假日，永安漁港明天晚上7點有大型演唱會，遊客多，如果再停電實在說不過去。

遊客受不了漁市場停電沒冷氣，上網消遣自己乾脆到外面「吹海風」，其實是吹熱風，也有網友回應「社子停完換永安，接下來換哪裡呢？」今天下午2點停電後，台電人員下午在永安漁港外2公里台15線上的電桿搶修，約4點恢復供電。