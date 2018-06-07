國中教育會考 竹市培英國中蘇祐暉獲選作文範本

2018-06-07 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國中教育會考明天放榜，放榜前新竹市培英國中就稍來好消息，9年18班學生蘇祐暉獲得作文滿分的佳績，文章還被選為今年題目「我們這個世代」範本之一，蘇祐暉表示，昨天收到通知後，難掩喜悅，不枉從國小三年級開始上作文班，至今約七年，讓熱愛寫作的她獲得滿滿的能量，更有動力繼續用寫作紀錄自己的生活。

蘇祐暉擅長校園生活題目，這三年來出刊的校刊上，每一本都有她投稿的作品，學校老師說，蘇祐暉在校成績很優秀，不只是班上第一，也是全校前幾名的學生，除了品學兼優，還很有想法，用字措辭都比同年齡學生來的成熟，不管是中文詩詞、英文詩詞她都能發揮得淋漓盡致。

107年國中教育會考蘇祐暉的作文獲選為「我們這個世代」範本之一，她說，一看到這個題目，她直覺想到科技，接著又想到人與人的情感是會隨著說話對象的不同，而選擇不同的內容，因此她把自己與每一個人都比喻為「聲音辨識器」，她說這個聲音辨識器就像裝設在豪宅外的機器，只要透過聲音辨識，家門就會開啟，她希望人們也可以多透過溝通交流，打開心房的門。

蘇祐暉把每個人都比喻為一個聲音辨識器，她說每當朋友來向她吐露心事時，她會想著「為什麼妳要跟我說？而不跟妳媽媽說？」她觀察到，很多事情對同世代的人很好開口，對長輩就很難開口，都是因為一開始就有先入為主的觀念認為「對方一定不懂」，因此她告訴自己也想告訴朋友，只要勇敢跨出去，和長輩聊天、交流並不難。